Мадонна в кожаном корсете отправилась покорять швейцарские Альпы

Поп-дива проводит отпуск вместе с семьей

63-летняя певица Мадонна решила провести новогодние праздники в самом подходящем для этого месте – и отправилась в горы. Фото с одной из вечеринок поп-дива опубликовала в своем Instagam.

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После того, как Мадонна вновь заставила говорить о себе, опубликовав откровенную фотосессию, удалив ее, а потом снова опубликовав, она решила взять отпуск и отправилась отдыхать в горы.

И уже успела посетить закрытую вечеринку, на которой появилась в кожаном корсете и ботильонах на высоком каблуке.

Певица выбрала горную деревушку в Швейцарских Альпах, и, судя по фото, взяла с собой членов своей семьи.

[ + – ] Мадонна на прогулке с сыном Рокко Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и Ахалмалик Уильямс Фото: Instagram madonna

Она запостила снимок с сыном Рокко на фоне идиллических швейцарских пейзажей. И написала трогательное послание: " Я знаю много причудливых слов, я вырываю их из своего сердца и срываю с языка… затем я молюсь". Поклонники решили, что это знак примирения. Мадонна и Рокко долгое время не общались. Сын даже удалил свои страницы в соцсетях, чтобы певица не могла за ним следить таким образом и переехал к отцу, известному режиссеру Гаю Ричи и его новой семье в Лондон.

Но в последнее врем он стал чаще появляться на снимках матери, и, хоть и не вернулся в соцсети, но можно говорить о том, что отношения между Рокко Ричи и Мадонной наладились.

Также певица запостила снимок со своим последним бойфрендом Ахалмаликом Уильямсом, с которым начала встречаться в 2019 году. Тогда певице был 61 год, а Ахалмалику – 26.