Мадонна у шкіряному корсеті вирушила підкорювати швейцарські Альпи

Поп-діва проводить відпустку разом із сім'єю.

63-річна співачка Мадонна вирішила провести новорічні свята у самому придатному для цього місці – і вирушила в гори. Фото з однієї з вечірок поп-діва опублікувала у своєму Instagam.

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Після того, як Мадонна знову змусила говорити про себе, опублікувавши відверту фотосесію, видаливши її, а потім знову опублікувавши, вона вирішила взяти відпустку та вирушила відпочивати в гори.

І вже встигла відвідати закриту вечірку, на якій з'явилася у шкіряному корсеті та ботильйонах на високих підборах.

Співачка обрала гірське село у Швейцарських Альпах, і, судячи з фото, взяла із собою членів своєї сім'ї.

[ + – ] Мадонна на прогулянці із сином Рокко Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна та Ахалмалік Вільямс Фото: Instagram madonna

Вона запостила знімок із сином Рокко на фоні ідилічних швейцарських краєвидів. І написала зворушливе послання: "Я знаю багато химерних слів, я вириваю їх зі свого серця і зриваю з язика ... потім я молюся". Шанувальники вирішили, що це знак примирення. Мадонна та Рокко тривалий час не спілкувалися. Син навіть видалив свої сторінки в соцмережах, щоб співачка не могла за ним стежити таким чином і переїхав до батька, відомого режисера Гая Річі та його нової родини до Лондона.

Але останнім часом він став частіше з'являтися на знімках матері, і, хоч і не повернувся до соцмережі, але можна говорити про те, що відносини між Рокко Річі та Мадонною налагодилися.

Також співачка запостила знімок зі своїм останнім бойфрендом Ахалмаліком Вільямсом, з яким почала зустрічатися у 2019 році. Тоді співачці був 61 рік, а Ахалмаліку – 26.