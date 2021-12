Мадонна обвинила известного рэпера в плагиате

Поп-дива негодует по поводу кражи ее песни

63-летняя американская певица Мадонна заявила, что 29-летний канадский рэпер Тори Лейнз (настоящее имя — Дейстар Петерсон) украл ее песню. Под одним из постов музыканта Мадонна написала: "Читай свои сообщения, в которых тебя обвиняют в плагиате моей песни".

Отметим, что речь идет о песне "Pluto's Last Comet" Тори Лейнза из его нового альбома, напоминающей трек Мадонны "Into the Groove" 1985 года.

[ + – ] Хит Мадонны "Into the Groove" 1985 года.

Стоит отметить, что Тори Лейнз уже был замечен в конфликтных ситуациях. В 2020 году он был задержан после конфликта с американской рэпершой Megan Thee Stallion, которой он выстрелил во время спора в ногу. А в 2021-м его обвиняли в незаконном хранении оружия, за что музыканту грозит более 20 лет тюрьмы.

[ + – ] Песня Тори Лейнза "Pluto"s Last Comet", которую Мадонна подозревает в плагиате

Конфликт между поп-дивой и музыкантом происходит буквально через месяц после публичного противостояния Мадонны с рэпером 50 Cent из-за критики последним откровенной фотосессии певицы.

