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Мадонна обвинила известного рэпера в плагиате

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Мадонна, плагиат, кража песни, тори лейнз
Фото: Instagram madonna | Мадонна

Поп-дива негодует по поводу кражи ее песни

63-летняя американская певица Мадонна заявила, что 29-летний канадский рэпер Тори Лейнз (настоящее имя — Дейстар Петерсон) украл ее песню. Под одним из постов музыканта Мадонна написала: "Читай свои сообщения, в которых тебя обвиняют в плагиате моей песни".

Отметим, что речь идет о песне "Pluto's Last Comet" Тори Лейнза из его нового альбома, напоминающей трек Мадонны "Into the Groove" 1985 года.

Хит Мадонны "Into the Groove" 1985 года.

Стоит отметить, что Тори Лейнз уже был замечен в конфликтных ситуациях. В 2020 году он был задержан после конфликта с американской рэпершой Megan Thee Stallion, которой он выстрелил во время спора в ногу. А в 2021-м его обвиняли в незаконном хранении оружия, за что музыканту грозит более 20 лет тюрьмы.

Песня Тори Лейнза "Pluto"s Last Comet", которую Мадонна подозревает в плагиате

Конфликт между поп-дивой и музыкантом происходит буквально через месяц после публичного противостояния Мадонны с рэпером 50 Cent из-за критики последним откровенной фотосессии певицы.

Ранее Фокус писал об этой фотосессии эпатажной Мадонны, фото из которой даже удалил Instagram. В ответ на такой шаг социальной сети певица раскритиковала ее политику.

Напомним, бывшая девушка Мадонны Сандра Бернхард рассказала об отношениях с поп-девой.