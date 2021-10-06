Украина разрабатывает конвертоплан Sirius Jet совместно с швейцарскими компаниями (фото)

Конвертоплан будет поставляться в 4 вариантах, среди которых медико-эвакуационный и грузовой. Новинка способна развивать скорость в 500 км/ч, при дальности полета в 800 км.

Украинская компания АТ "ФЕД" совместно со швейцарской Saunber Engineering AG и Sirius Aviation разрабатывают электросамолет с дальностью полета в 800 км. Об этом сообщает Defense Express.

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Разработка получила название Sirius Jet — это нестандартный конвертоплан, который получил двигатели установленные в крыльях, что уникально для подобного рода самолетов. Благодаря такой конструкции конвертоплан будет развивать скорость до 310 км/ч или 500 км/ч, перевозить до 5 пассажиров или до 500 кг груза.

С украинской стороны, помимо харьковского "ФЕД", привлечены "Мотор Сич" и ГП "Антонов". Украинские предприятия займутся производством двигателей, научно-опытной, конструкторской работой, а на заводе "Антонов" уже проводятся аэродинамические испытания новинки.

[ + – ] Двигатели Sirius Jet Фото: Defense Express

Дизайном интерьера занимается компания BWM. При этом помимо пассажирского варианта конвертоплана есть грузовой, медицинско-эвакуационный и вариант бизнес-джета.

[ + – ] Грузовой вариант Фото: Defence Express

В двух вариантах будет "сердце" Sirius Jet — литий-ионные аккумуляторы, которые обеспечат 240 км полета или на водородных топливных элементах, увеличивающие радиус до 800 км, а максимальную скорость до 500 км/ч.

Тяга обеспечивается 24 вентиляторами, которые создают высокую подъемную тягу. Корпус конвертоплана создается из специальных композитных материалов.

Фото: Defense Express

На данный момент проводятся тестирования отдельных систем самолета. Успешно завершились испытания двигателей. Первый полет планируется в II-III квартале 2022 года, а коммерческая эксплуатация с 2025. Ориентировочная стоимость одной единицы — 4 млн долларов.

Фото: Defence Express

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