Украина разрабатывает конвертоплан Sirius Jet совместно с швейцарскими компаниями (фото)
Конвертоплан будет поставляться в 4 вариантах, среди которых медико-эвакуационный и грузовой. Новинка способна развивать скорость в 500 км/ч, при дальности полета в 800 км.
Украинская компания АТ "ФЕД" совместно со швейцарской Saunber Engineering AG и Sirius Aviation разрабатывают электросамолет с дальностью полета в 800 км. Об этом сообщает Defense Express.
Разработка получила название Sirius Jet — это нестандартный конвертоплан, который получил двигатели установленные в крыльях, что уникально для подобного рода самолетов. Благодаря такой конструкции конвертоплан будет развивать скорость до 310 км/ч или 500 км/ч, перевозить до 5 пассажиров или до 500 кг груза.
С украинской стороны, помимо харьковского "ФЕД", привлечены "Мотор Сич" и ГП "Антонов". Украинские предприятия займутся производством двигателей, научно-опытной, конструкторской работой, а на заводе "Антонов" уже проводятся аэродинамические испытания новинки.
Дизайном интерьера занимается компания BWM. При этом помимо пассажирского варианта конвертоплана есть грузовой, медицинско-эвакуационный и вариант бизнес-джета.
В двух вариантах будет "сердце" Sirius Jet — литий-ионные аккумуляторы, которые обеспечат 240 км полета или на водородных топливных элементах, увеличивающие радиус до 800 км, а максимальную скорость до 500 км/ч.
Тяга обеспечивается 24 вентиляторами, которые создают высокую подъемную тягу. Корпус конвертоплана создается из специальных композитных материалов.
На данный момент проводятся тестирования отдельных систем самолета. Успешно завершились испытания двигателей. Первый полет планируется в II-III квартале 2022 года, а коммерческая эксплуатация с 2025. Ориентировочная стоимость одной единицы — 4 млн долларов.
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