"Скоро во всех кинотеатрах недалеко от вас": в США тизерят новый летательный аппарат (видео)

Представители Lochkeed Martin отказались комментировать схожесть видео с недавно утекшим изображением ЛА в одной из баз США, заявив, что ничего не могут об этом сказать.

В сети появилось видео на котором указывается лишь надпись "Скоро во всех кинотеатрах недалеко от вас", но без прямого изображения летательного аппарата. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Видео длится всего тринадцать секунд, за это время там показывают лишь облака и два предложения: "Скоро во всех кинотеатрах недалеко от вас. Бомбардировочная оперативная группа вернулась". Также слышен звук, схожий с пролетающим самолетом. Однако в издании обратили внимание, что одно из облаков схоже на ранее замеченный летательный аппарат Lockheed Martin.

[ + – ] Слева тизер из видео, а справа неанонсированный летательный аппарат

В интервью для программы Defense One вице-президент Skunk Works (подразделение перспективных разработок Lockheed Martin, — Фокус) Джефф Бабионе заявил, что он не может комментировать появившееся видео.

"Вы можете нам что-нибудь рассказать об этом?", — спросил ведущий программы. "Нет, не могу", — ответил Бабионе, добавив, что не знал о существовании подобного видео.

Ранее на секретном предприятии ВВС США в Хеллендере был показан неизвестный летательный аппарат. На предприятии, где его заметили, ведутся работы по замеру и оценки эффективной площади рассеивания самолетов и летательных аппаратов.

[ + – ] Слитое изображение неизвестного летательного аппарата

Напомним, в TikTok слили изображение секретного военного самолета США. Ранее был показан новый проект стелс-беспилотника под рабочим названием "Сын Ареса", способный передвигаться со скоростью до 950 км/ч.