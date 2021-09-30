"Скоро у всіх кінотеатрах недалеко від вас": у США тизерять новий літальний апарат (відео)

Представники Lochkeed Martin відмовилися коментувати схожість відео із зображенням ЛА, яке нещодавно злили, в одній з баз США, заявивши, що нічого не можуть про це сказати.

У мережі з'явилося відео на якому вказується лише напис "Скоро у всіх кінотеатрах недалеко від вас", але без прямого зображення літального апарату. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Відео триває всього тринадцять секунд, за цей час там показують лише хмари і два речення: "Скоро в усіх кінотеатрах недалеко від вас. Бомбардувальна оперативна група повернулася". Також чути звук, схожий на звук літака, що пролітає. Однак у виданні звернули увагу, що одна з хмар схожа на раніше помічений літальний апарат Lockheed Martin.

[ + – ] Ліворуч тизер із відео, а праворуч неанонсований літальний апарат

В інтерв'ю для програми Defense One віце-президент Skunk Works (підрозділ перспективних розробок Lockheed Martin, — Фокус) Джефф Бабіоне заявив, що він не може коментувати відео, що з'явилося.

"Ви можете нам що-небудь розповісти про це?" — запитав ведучий програми. "Ні, не можу", — відповів Бабіоне, додавши, що не знав про існування подібного відео.

Раніше на секретному підприємстві ВВС США в Хеллендері був показаний невідомий літальний апарат. На підприємстві, де його помітили, ведуться роботи з виміру й оцінки ефективної площі розсіювання літаків та літальних апаратів.

[ + – ] Злите зображення невідомого літального апарату

Нагадаємо, в TikTok злили зображення секретного військового літака США. Раніше був показаний новий проєкт стелс-безпілотника під робочою назвою "Син Ареса", здатний пересуватися зі швидкістю до 950 км/год.