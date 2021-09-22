У TikTok злили зображення секретного військового літака США (фото)

Імовірно, на полігоні фірми Локхід у пустелі Мохаве новий військовий літак перевіряли на відбивну здатність його конструкції.

Досить інтигувальний об'єкт був помічений на відео, розміщеному в соцмережі TikTok, користувачем Рубеном Хофсом, пише ресурс Тhe Аviationist.

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Фігура темного кольору, розташована на трейлері в той час, як він переміщається в місце, ідентифіковане як полігон фірми Локхід у пустелі Мохаве.

"Я просто переглядав TikTok, це було перше відео, яке було показане, коли я відкрив додаток", — розповів Рубен.

Спочатку чоловік подумав, що бачить реквізит із фільму, проте конструкція на задньому плані наштовхнула його на думку, що це — якийсь концептуальний дизайн нового військового літака, який проходить там випробування.

[ + – ] Імовірно випробування нового літака

На цьому полігоні фірми Локхід перевіряють відбивну здатність конструкцій літаків-невидимок. Для цього прототипи форм літаків встановлюються на стовпах або гідравлічних опорах.

Літаки, що підлягають перевірці на їх відбивну здатність, встановлюються догори ногами на щоглі: це типова конфігурація, яка використовується для перевірки радіолокаційної сигнатури літака.

Навіть найбільш засекречені літаки перевірялися в поперечному перерізі радара під час установки в перевернутому положенні, щоб монтування не заважало випробуванню, затінюючи секцію позаду неї.

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