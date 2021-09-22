В TikTok слили изображение секретного военного самолета США (фото)

Предположительно, на полигоне фирмы Локхид в пустыне Мохава новый военный самолет проверяли на отражательную способность его конструкции.

Довольно интригующий объект был замечен на видео, размещенном в соцсети TikTok, пользователем Рубеном Хофсом , пишет ресурс Тhe Аviationist.

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Фигура темного цвета, расположенная на трейлере в то время, как он перемещается в место, идентифицированное как полигон фирмы Локхид в пустыне Мохава.

"Я просто просматривал TikTok, это было первое видео, которое было показано, когда я открыл приложение", – рассказал Рубен.

Сначала мужчина подумал, что видит реквизит из фильма, однако конструкция на заднем плане натолкнула его на мысль, что это – некий концептуальный дизайн нового военного самолета, который проходит там испытания.

[ + – ] Предположительно испытания нового самолета

На этом полигоне фирмы Локхид проверяют отражательную способность конструкций самолетов-невидимок. Для этого прототипы форм самолетов устанавливаются на столбах или гидравлических опорах.

Самолеты, подлежащие проверке на их отражательную способность, устанавливаются вверх ногами на мачте: это типичная конфигурация, используемая для проверки радиолокационной сигнатуры самолета.

Даже самые засекреченные самолеты проверялись в поперечном сечении радара при установке в перевернутом положении, чтобы монтировка не мешала испытаниям, затеняя секцию позади нее.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США выделили $60 млн на летные испытания "многоразового" самолета Quarterhorse, который может стать самым быстрым в истории.

Фокус писал о том, что бразильская авиастроительная компания Embraer начала испытания универсального самолета KC-390 Millenium – самый тяжелый самолет, который когда-либо производила Embraer.

А в России утвердили финальный проект бомбардировщика-невидимки, которой, по утверждениям разработчиков, сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО.