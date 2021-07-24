В Бразилии испытывают многоцелевой самолет KC-390 Millenium на грунтовой полосе (фото)

Производители проверяют, насколько хорошо работает шасси с шинами, предназначенными для опасной местности.

Бразильская авиастроительная компания Embraer начала испытания универсального самолета KC-390 Millenium. Подробности и кадры опубликованы на официальном аккаунте в Twitter.

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Для испытаний производители подготовили специальную грунтовую трассу длиной 1800 метров на территории штаб-квартиры, расположенной в муниципалитете Гавиан-Пейшоту. Ближайшие несколько недель они будут оценивать эффективности работы многоцелевого самолета KC-390 на неподготовленных взлетно-посадочных полосах.

[ + – ] Фото: Embraer Фото: Twitter

Как пишет Militaryleak, шасси КC-390 Millennium оснащено шинами низкого давления, двумя стойками по 5,9 бар (38,5 килограммов на квадратный дюйм) на носу и четырьмя 7,2 бар (47,6 килограммов на квадратный дюйм) с каждой стороны для грунтовых или поврежденных взлетно-посадочных полос.

КC-390 Millennium — это средний двухмоторный военно-транспортный самолет с реактивным двигателем и грузоподъемностью до 26 тонн — это самый тяжелый самолет, который когда-либо производила Embraer. Транспорт можете перевозить два гусеничных бронетранспортера M113, один колесный бронетранспортер Boxer или бразильский VBTP-MR Guarani, вертолет Sikorsky H-60, 74 носилки с медицинским оборудованием, до 80 солдат или 66 десантников с полным снаряжением, а также сбросить с воздуха груз до 19 тонн.

[ + – ] Фото: Embraer Фото: Twitter

Длина корпуса составляет 18,5 м, ширина — 3,45 м, высота вместе с задней рампой — 2,95 м. Сдвоенные турбовентиляторные двигатели IAE V2500-E5 установлены впереди на высоком крыле с угловым углом наклона, предкрылками и закрылками до 40 градусов. В кабине есть проекционные дисплеи для улучшенной системы обзора с четырьмя камерами и коммерческой авионикой Rockwell Collins Pro Line Fusion.

[ + – ] Фото: Embraer Фото: Twitter

КC-390 может быть оснащена для проведения разных операций, таких как перевозка войск, VIP-персон и грузов. Кроме того, самолет способен заправлять другие воздушные средства в воздухе при помощи двух установленных на крыле зондов и тормозных блоков от Cobham plc.

Ранее писали, что Embraer впервые представила свою продукцию на выставке "Оружие и безопасность-2021" в Украине. Бразильская компания собиралась приехать из в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за карантина.