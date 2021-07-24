У Бразилії випробовують багатоцільовий літак KC-390 Millenium на ґрунтовій смузі (фото)

Виробники перевіряють, наскільки добре працює шасі з шинами, призначеними для небезпечної місцевості.

Бразильська авіабудівна компанія Embraer початку випробування універсального літака KC-390 Millenium. Подробиці і кадри опубліковані на офіційному акаунті в Twitter.

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Для випробувань виробники підготували спеціальну грунтову трасу довжиною 1800 метрів на території штаб-квартири, розташованої в муніципалітеті гавіала-Пейшоту. Найближчі кілька тижнів вони будуть оцінювати ефективності роботи багатоцільового літака KC-390 на непідготовлених злітно-посадкових смугах.

[ + – ] Фото: Embraer Фото: Twitter

Як пише Militaryleak, шасі КC-390 Millennium оснащено шинами низького тиску, двома стійками по 5,9 бар (38,5 кілограмів на квадратний дюйм) на носі і чотирма 7,2 бар (47,6 кілограмів на квадратний дюйм) з кожного боку для ґрунтових або пошкоджених злітно-посадкових смуг.

КC-390 Millennium — це середній двомоторний військово-транспортний літак з реактивним двигуном і вантажопідйомністю до 26 тонн — це найважчий літак, який коли-небудь виробляла Embraer. Транспорт можете перевозити два гусеничних бронетранспортери M113, один колісний бронетранспортер Boxer або бразильський VBTP-MR Guarani, вертоліт Sikorsky H-60, 74 носилки з медичним обладнанням, до 80 солдатів або 66 десантників з повним спорядженням, а також скинути з повітря вантаж до 19 тонн.

[ + – ] Фото: Embraer Фото: Twitter

Довжина корпусу становить 18,5 м, ширина — 3,45 м, висота разом із задньою рампою — 2,95 м. Здвоєні турбовентиляторні двигуни IAE V2500-E5 встановлені попереду на високому крилі з кутовим кутом нахилу, предкрилками і закрилками до 40 градусів. У кабіні є плаский дисплеї для поліпшеної системи огляду з чотирма камерами і комерційної авіоникой Rockwell Collins Pro Line Fusion.

[ + – ] Фото: Embraer Фото: Twitter

КC-390 може бути оснащений для проведення різних операцій, таких як перевезення військ, VIP-персон і вантажів. Крім того, літак здатний заправляти інші повітряні засоби в повітрі за допомогою двох встановлених на крилі зондів і гальмівних блоків від Cobham plc.

Раніше писали, що Embraer вперше представила свою продукцію на виставці "Зброя та безпека-2021" в Україні. Бразильська компанія збиралася приїхати з 2020 року, проте захід скасували через карантин.