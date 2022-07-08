"Калібр не злетів": під час пуску ракет по Україні одна з них впала в море (відео)

Фрегат російського флоту запустив чотири крилаті ракети "Калібр", одна з яких впала поряд із судном у море.

Російський телеграм-канал опублікував відео пуску ракет "Калібр-М" українською територією. Однак одна з них не злетіла та впала в море. Про це повідомляє аналітик Роб Лі у твітері.

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4 липня з російського корабля проєкту 11356 року "Буревесник" був масовий залп ракет по українській території. На відео видно запуск крилатих ракет морського базування. Усього було випущено чотири ракети. Перша невдовзі після пуску впала в море неподалік корабля, з якого її запускали.

При цьому автори телеграм-каналу зазначали, що ракети нібито влучили по позиціях ЗСУ та знищили понад 100 українських бійців.

Калібр-М — це російські крилаті ракети великої дальності. Варіант морського базування здатний уражати цілі з відривом до 1 400 км. Залежно від модифікації ракети її маса може становити від 1 500 до 2 000 кг.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь" у Чорному морі збільшилася кількість кораблів із ракетами "Калібр" на борту. Тепер їх у морі 8 одиниць.

5 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Системи ППО збили одну із чотирьох ракет.