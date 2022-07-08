"Калибр не взлетел": во время пуска ракет по Украине одна из них упала в море (видео)
Фрегат российского флота запустил четыре крылатые ракеты "Калибр", одна из которых упала рядом с судном в море.
Российский телеграм-канал опубликовал видео пуска ракет "Калибр-М" по украинской территории. Однако одна из них не взлетела и упала в море. Об этом сообщает аналитик Роб Ли в Твиттере.
4 июля с российского корабля проекта 11356 "Буревесник" был массовый залп ракет по украинской территории. На видео виден запуск крылатых ракет морского базирования. Всего было выпущено четыре ракеты. Первая вскоре после пуска упала в море недалеко от корабля, с которого ее запускали.
При этом авторы телеграм-канала отмечали, что ракеты якобы попали по позициям ВСУ и уничтожили свыше 100 украинских бойцов.
Калибр-М — это российские крылатые ракеты большой дальности. Вариант морского базирования способен поражать цели на расстоянии до 1400 км. В зависимости от модификации ракеты, ее масса может составлять от 1500 до 2000 кг.
Напомним, по данным ОК "Юг" в Черном море увеличилось количество кораблей с ракетами "Калибр" на борту. Теперь их в море 8 единиц.
5 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Системы ПВО сбили одну из четырех ракет.