В Черном море увеличилось количество кораблей с ракетами "Калибр" на борту, — ОК "Юг"

Россияне разместили 8 кораблей, которые являются носителями 48 крылатых ракет "Калибр", поэтому угроза ракетных атак по Украине остается, однако десантная операция маловероятна.

В Черном море увеличились количество российских кораблей, с помощью которых ВС РФ наносят удары по территории Украины, на их борту расположены крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Сейчас в Черном море базируются восемь кораблей, это пять ракетных суден и две подводных лодки, вместе с ними есть еще один большой десантный корабль. Поэтому угроза ракетных ударов по Украине остается, но десантная операция маловероятна.

"Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась — сейчас это 5 ракетных кораблей и 2 подлодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними 1 большой десантный корабль. А значит, угроза ракетных атак остается, морская десантная операция — маловероятна, но не отменена", — заявил спикер Владислав Назаров.

Напомним, 7 июля российские войска нанесли два ракетных удара по освобожденному острову Змеиный в Черном море, также две ракеты были выпущены по Одесской области. В результате чего на Змеином серьезно поврежден причал, а в Одесской области были поражены сельхозобъекты.

5 июля украинские ПВО отбили ракетную атаку россиян, они запускали их из Черного моря. Из 4 выпущенных снарядов силы ПВО группировки "Запад" сбили 3.

Ранее, 30 июня СМИ сообщали, что Россия вывела пять из семи подводных лодок из оккупированного Севастополя. Четыре из них находятся в боевой готовности, а все субмарины являются носителями ракет "Калибр"