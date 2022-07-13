В Израиле представили новую универсальную ракету Ice Breaker

Крылатую ракету можно запускать с наземной, воздушной или морской платформы по наземным или морским целям. Разработка способна наносить высокоточные удары на дистанции до 300 км.

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems представила ракету большой дальности под названием Ice Breaker. Об этом сообщает Defbrief.

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Ракета входит в семейство ракет Sea Breaker, которые могут использоваться по различным наземным и морским целям. Новинка способна наносить высокоточные удары на дистанции до 300 км. Заявляется, что она устойчива к радиоэлектронному противодействию и способна функционировать вне зоны спутниковой навигации.

Ice Breaker оснащается системой самонаведения, которая позволит поражать стационарные или движимые наземные и морские цели. Официальный анонс ракеты планирует сделать на Международном авиасалоне в Фарнборо в Великобритании. Также говорят, что Ice Breaker совместим с истребителями и вертолетами.

Ракета также использует технологию искусственного интеллекта, выполняя глубокое обучение и сопоставление сцен на основе базы данных, чтобы обеспечить автоматическое обнаружение целей и автоматическое распознавание целей. Сама ракета будет летать на дозвуковой скорости, но при этом она имеет высокую вероятность поражения цели за счет преждевременной обработке маршрута, угла удара и азимута. Масса боевой части составит 250 фунтов (113 кг).

Напомним, 8 июля российская ракета "Калибр" упала в море после запуска с корабля. ВС РФ наносили удары по украинской территории.

Ранее сообщалось, что в Израиле тестируют новый летательный аппарат для персональных полетов за 150 тысяч долларов. Он способен пролететь 177 км.