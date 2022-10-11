Нарушает ядерную сделку: Иран значительно увеличил обогащение урана, – МАГАТЭ

Тегеран вводит в эксплуатацию передовые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе. Все оборудование производит газообразный гексафторид урана, обогащенный до 5%.

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Тегеран увеличил обогащение урана с помощью передовых центрифуг на своем подземном заводе в Натанзе. Об этом сказано в конфиденциальном отчете МАГАТЭ, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Иран вводит в эксплуатацию все больше передовых центрифуг, которые запрещено использовать для производства обогащенного урана по иранской ядерной сделке от 2015 года, отметила организация.

Единственная центрифуга, которую Иран может использовать по соглашению, это IR-1 первого поколения. В Натанзе заметна эксплуатация третьего каскада модифицированных центрифуг IR-6.

[ + – ] Центрифуги по обогащению в Натанзе производили газообразный гексафторид урана, обогащенный до 5%

По сведениям МАГАТЭ, Иран быстро завершил установку 7 комплексов центрифуг, которые были на начальной стадии установки 31 августа. В комплекс входят одна центрифуга IR-4 и 6 IR-2m.

Иран планирует добавить еще три каскада IR-2m в дополнение к 12 уже установленным. Все центрифуги по обогащению в Натанзе производили газообразный гексафторид урана, обогащенный до 5%, говорится в отчетею

До 31 августа эти центрифуги загружались гексафторидом урана, обогащенным до 2%. По словам дипломатов, Ирану придется остановить передовые центрифуги и поставить их на хранение.

Напомним, что Израиль готов нанести превентивный удар по Ирану, чтобы эта страна перестала создавать ядерное оружие. Если Тегеран получит такое вооружение, это будет опасно для Израиля, Саудовской Аравии и некоторых других стран.

В апреле этого года на объекте по обогащению урана "Шахид Ахмади Рошан" в Натанзе произошла авария в сети распределения электроэнергии. Тегеран построил объект в Натанзе на глубине 8 метров под землей на площади около 100 тыс кв. метров.

Парламент Ирана в декабре 2020 года запретил инспекторам из ООН посещать ядерные объекты. Такой закон приняли после убийства ученого Мохсена Фахризаде, он был одним из создателей иранской ядерной программы.