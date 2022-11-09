РФ передала Ірану трофейні NLAW і Javelin в обмін на партію дронів-камікадзе, — ISW

У ході операції, за даними аналітиків, Кремль отримав додаткові 160 дронів "Герань-2", які окупанти активно застосовують для ударів по Україні.

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Росія передала Ірану трофейні протитанкові ракети NLAW і Javelin, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger в обмін на додаткову партію дронів-камікадзе "Герань-2". Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 8 листопада.

За даними аналітиків, Росія продовжує докладати максимум зусиль, щоб у секретному режимі отримувати озброєння іранського виробництва.

Кремлю, як сказано у звіті ISW, доводиться таємно працювати для пом'якшення й уникнення нових міжнародних санкцій, а також для поповнення запасів боєприпасів, які швидко виснажуються на фоні війни в Україні. Посилаючись на інформацію телеканалу Sky News, аналітики стверджують, що 20 серпня Росія передала Ірану трофейні NLAW, Javelin і Stinger, які були захоплені під час повномасштабного вторгнення, в обмін на додаткові 160 дронів-камікадзе "Герань-2".

Крім цього, як сказано у звіті ISW, Тегеран продовжує постачати Москві безпілотники типу Mohajer-6, Arash і Shahed повітрям і морем через іранські державні або приватні компанії.

"Через невдачі військово-промислового комплексу РФ російські воєначальники продовжують закуповувати в Туреччині товари подвійного призначення, такі як комп'ютерні чипи, дрони, прилади нічного бачення та бронежилети. Для операцій росіяни використовують криптовалютні транзакції, щоб уникнути відстеження покупок. У сукупності ці повідомлення вказують на те, що Кремль прагне обійти санкції, беручи участь у переговорах із іноземними гравцями за принципом "послуга за послугу" та "за закритим столом", — підсумували аналітики ISW у новому звіті.

Зазначимо, що 8 листопада британський телеканал Sky News опублікував матеріал, присвячений військовому співробітництву Росії та Ірану. Кремль, як вважають спецслужби, передав Тегерану для вивчення та копіювання сучасні переносні протитанкові та зенітні комплекси виробництва США та Великобританії, які були захоплені під час війни в Україні.

Також повідомлялося, що в Ірані назріває внутрішній конфлікт після передачі Росії дронів-камікадзе, які активно застосовуються окупантами для атаки на українські міста.