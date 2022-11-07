В Ірані назріває внутрішній конфлікт через передачу дронів Росії, – The Guardian

Громадські особи та ЗМІ країни виступили з відкритою критикою експорту ударних безпілотників у Російську Федерацію. Редактор однієї з місцевих газет закликав іранський уряд налагодити тісніші зв'язки з Україною.

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В Ірані назріває внутрішній конфлікт через постачання дронів-камікадзе Російській Федерації. Про це пише The Guardian.

Відомий консервативний священнослужитель та редактор газети Jomhouri-e-Islami Масіх Мохаджері заявив, що Росія є країною-агресоркою і розпочала війну в Україні. У зв'язку з цим, на його думку, постачання ударних безпілотників російській стороні слід зупинити.

Мохаджері вважає, що влада Ірану має порадити Кремлю дотримуватися міжнародних норм, а також заборонити використовувати проти України дрони іранського виробництва. Редактор наголосив, що країна зобов'язана підтримувати дружні стосунки з Україною.

"Чому ви не заявили Росії після початку війни в Україні, що вона не має права використовувати іранські безпілотники у війні в Україні? Щобільше, чому ви відкрито не засудили Росію за розв'язання війни і чому не доклали подвоєних зусиль для посередництва між двома сторонами, щоб покласти край цій злій війні?" –– звернувся редактор до міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна.

Він вважає, що уряд Ірану ще має час для того, щоб змінити свою позицію щодо війни проти України.

"Не варто складати всі яйця в російський кошик. Найменше, що Іран міг би зробити у війні в Україні, — провести спочатку переговори з обома сторонами, сформувавши посередницький комітет, щоб переконати їх погодитися на припинення вогню та припинення війни", –– наголосив редактор.

Після цього позицію Мохаджері та його критичні зауваження підхопили й інші іранські газети.

Нова позиція Ірану

5 листопада глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян визнав, що країна продала бойові безпілотники Росії. За його словами, Іран відправив партію дронів до ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Водночас експосол Ірану в Москві Нематолла Ізаді сказав, що іранське МЗС могло і не знати про те, що військове керівництво країни продає ударні дрони у РФ вже після вторгнення.

Як вважають журналісти The Guardian, суперечка навколо безпілотників показує ширшу зовнішньополітичну дискусію в Ірані щодо ризиків розвитку тісних зв'язків із Москвою.

Нагадаємо, в Ірані показали модернізований ЗРК Bavar-373. Після модернізації комплекс став виявляти цілі на дистанції 450 км, а вражати їх у 300 км.

Раніше CNN повідомило, що Іран міг звернутися до Росії із проханням надати матеріали для створення ядерного палива.