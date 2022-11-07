В Иране назревает внутренний конфликт из-за передачи дронов России, – The Guardian

Публичные лица и СМИ страны выступили с открытой критикой экспорта ударных беспилотников в Российскую Федерацию. Редактор одной из местных газет призвал иранское правительство наладить более тесные связи с Украиной.

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В Иране назревает внутренний конфликт из-за поставок дронов-камикадзе Российской Федерации. Об этом пишет The Guardian.

Известный консервативный священнослужитель и редактор газеты Jomhouri-e-Islami Масих Мохаджери заявил, что Россия является страной-агрессором и начала войну в Украине. В связи с этим, по его мнению, поставки ударных беспилотников российской стороне надо остановить.

Мохаджери считает, что власти Ирана должны посоветовать Кремлю соблюдать международные нормы, а также запретить использовать против Украины дроны иранского производства. Редактор подчеркнул, что страна обязана поддерживать дружеские отношения с Украиной.

"Почему вы не заявили России после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Более того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?" –– обратился редактор к министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Он считает, что у правительства Ирана еще есть время для того, чтобы изменить свою позицию в отношении войны против Украины.

"Не стоит складывать все яйца в российскую корзину. Самое меньшее, что Иран мог бы сделать по войне в Украине, –– провести сначала переговоры с обеими сторонами, сформировав посреднический комитет, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня и прекращение войны", –– подчеркнул редактор.

После этого позицию Мохаджери и его критические замечания подхватили и другие иранские газеты.

Новая позиция Ирана

5 ноября глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян признал, что страна продала боевые беспилотники России. По его словам, Иран отправил партию дронов в РФ еще до начала полномасштабной войны в Украине.

В то же время, экс-посол Ирана в Москве Нематолла Изади сказал, что иранский МИД мог и не знать о том, что военное руководство страны продает ударные дроны в РФ уже после вторжения.

Как считают журналисты The Guardian, cпор вокруг беспилотников отражает более широкую внешнеполитическую дискуссию в Иране о рисках развития тесных связей с Москвой.

Напомним, в Иране показали модернизированный ЗРК Bavar-373. После модернизации комплекс стал обнаруживать цели на дистанции в 450 км, а поражать их на 300 км.

Ранее CNN сообщило, что Иран мог обратиться к России с просьбой предоставить материалы для создания ядерного топлива.