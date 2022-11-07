Дальность как у С-300: в Иране показали модернизированный ЗРК Bavar-373 (фото)

После модернизации комплекс стал обнаруживать цели на дистанции в 450 км, а поражать их на 300 км.

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В Иране представили обновленный зенитно-ракетный комплекс большой дальности Bavar-373. Об этом сообщает русскоязычное иранское агентство IRNA.

Модернизированный ЗРК получил новую зенитную ракету с твердым топливом Sayyad 4B. Перед этим она прошла испытания. Новинку показали 6 ноября в присутствии главы Минобороны Ирана и поддержки Вооруженных сил генерала Мохаммадрезы Аштиани в Тегеране.

[ + – ] Sayyad 4B

Заявляется, что в ходе испытаний зенитно-ракетный комплекс смог обнаружить неподвижную цель на дальности свыше 450 км. А в ходе испытаний ракета смогла поразить цель на дистанции свыше 300 км. В предыдущей версии ЗРК дальность обнаружения цели составляла 350 км, а дальность поражения с 200 до 300 км.

Также возросла и высота, на которой могут сбивать цели. Теперь она составляет 32 километра. Отметим, что по характеристикам Bavar-373 схожа с ЗРК С-300, который способен сбивать цели на высоте до 40 км, а на дистанции до 300 км по аэродинамической цели.

Напомним, в ближайшие дни Украина получит ЗРК NASAMS, способные сбивать цели на дистанции до 40 км.

Ранее в ОП заявляли, что Украина ведет переговоры о поставках ЗРК для перехвата иранских баллистических ракет.