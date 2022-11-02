Украина ведет переговоры о поставках ЗРК для уничтожения иранских ракет, — Ермак

Военно-промышленный комплекс РФ, по словам главы ОП, не способен под санкциями создавать вооружение, и вынужден искать чипы в стиральных машинах.

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Украина ведет переговоры о поставках современных зенитно-ракетных комплексов, которые позволят сбивать иранские баллистические ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, за минувшую ночь украинские военнослужащие сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе, которые Россия запустила для атаки на мирные города.

Андрей Ермак подчеркнул, что Кремль, задействуя беспилотники, пытался сделать ставку на неожиданность применения БПЛА и дороговизну для Украины уничтожения "мопедов" системами ПВО. Вместе с этим, как утверждает глава ОП, Украина нашла более выгодные методы ликвидации дронов-камикадзе, что вынудило Россию вести переговоры о закупке иранских баллистических ракет для осуществления новых ударов.

"Сейчас мы активно ведем диалог по поставкам современных ЗРК, над этим работаем каждый день. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны. Желание врага получить иранские ракеты подтверждает работу санкций. ВПК РФ не способен создавать двигатели, они ищут чипы в стиральных машинах", — продолжил Ермак и добавил, что Россия становится зависимой от подсанкционного Ирана и запасов советского оружия, в ремонте которого также участвует Беларусь.

Подытоживая, глава ОП заявил, что руководство Украины делает все возможное для ускорения поставок современного вооружения на нужды Вооруженных сил.

Отметим, что 1 ноября телеканал CNN сообщил о скорой отправке России около 1000 единиц иранского вооружения. По данным журналистов, ВС РФ получат новую партию беспилотников и баллистические ракеты с дальностью применения до 700 километров.

Позже CNN предупредил, что любое использование Россией иранских беспилотников Arash-2 не только окажет дополнительное давление на ПВО Украины, но и может стать переломным моментом в полномасштабной войне.