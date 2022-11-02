Україна веде переговори про постачання ЗРК для знищення іранських ракет, — Єрмак

Військово-промисловий комплекс РФ, за словами глави ОП, не здатний під санкціями створювати озброєння і змушений шукати чипи у пральних машинах.

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Україна веде переговори щодо постачання сучасних зенітних ракетних комплексів, які дозволять збивати іранські балістичні ракети. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, минулої ночі українські військовослужбовці збили 12 з 13 іранських дронів-камікадзе, які Росія запустила для атаки на мирні міста.

Андрій Єрмак наголосив, що Кремль, використовуючи безпілотники, намагався зробити ставку на несподіване застосування БПЛА та дорожнечу для України знищення "мопедів" системами ППО. Водночас, як стверджує голова ОП, Україна знайшла вигідніші методи ліквідації дронів-камікадзе, що змусило Росію вести переговори щодо закупівлі іранських балістичних ракет для здійснення нових ударів.

"Зараз ми активно ведемо діалог з постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, тому що деякі сподіваються завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни. Бажання ворога отримати іранські ракети підтверджує роботу санкцій. ВПК РФ не здатний створювати двигуни, вони шукають чипи у пральних машинах", — продовжив Єрмак і додав, що Росія стає залежною від підсанкційного Ірану та запасів радянської зброї, у ремонті якої також бере участь Білорусь.

Підсумовуючи, глава ОП заявив, що керівництво України робить все можливе для прискорення постачання сучасного озброєння на потреби Збройних сил.

Зазначимо, що 1 листопада телеканал CNN повідомив про швидке відправлення Росії близько 1000 одиниць іранського озброєння. За даними журналістів, ЗС РФ отримають нову партію безпілотників та балістичні ракети із дальністю застосування до 700 кілометрів.

Пізніше CNN попередив, що будь-яке використання Росією іранських безпілотників Arash-2 не тільки чинитиме додатковий тиск на ППО України, а й може стати переломним моментом у повномасштабній війні.