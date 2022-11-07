Дальність як С-300: в Ірані показали модернізований ЗРК Bavar-373 (фото)

Після модернізації комплекс почав виявляти цілі на дистанції 450 км, а вражати їх на 300 км.

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В Ірані представили оновлений зенітний ракетний комплекс великої дальності Bavar-373. Про це повідомляє російськомовна іранська агенція IRNA.

Модернізований ЗРК отримав нову зенітну ракету із твердим паливом Sayyad 4B. Перед цим вона пройшла випробування. Новинку показали 6 листопада у присутності голови Міноборони Ірану та підтримки Збройних сил генерала Мохаммадрези Аштіані у Тегерані.

[ + – ] Sayyad 4B

Заявляється, що під час випробувань зенітний ракетний комплекс зміг виявити нерухому ціль на дальності понад 450 км. А під час випробувань ракета змогла вразити ціль на дистанції понад 300 км. У попередній версії ЗРК дальність виявлення цілі становила 350 км, а дальність поразки з 200 до 300 км.

Також зросла і висота, на якій можуть збивати цілі. Тепер вона становить 32 кілометри. Зазначимо, що за характеристиками Bavar-373 схожа на ЗРК С-300, який здатний збивати цілі на висоті до 40 км, а на дистанції до 300 км по аеродинамічній цілі.

Нагадаємо, найближчими днями Україна отримає ЗРК NASAMS, здатні збивати цілі на дистанції до 40 км.

Раніше у ОП заявляли, що Україна веде переговори про постачання ЗРК для перехоплення іранських балістичних ракет.