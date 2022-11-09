РФ передала Ирану трофейные NLAW и Javelin в обмен на партию дронов-камикадзе, — ISW

В ходе сделки, по данным аналитиков, Кремль получил дополнительные 160 дронов "Герань-2", которые оккупанты активно применяют для ударов по Украине.

Related video

Россия передала Ирану трофейные противотанковые ракеты NLAW и Javelin, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger в обмен на дополнительную партию дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 8 ноября.

По данным аналитиков, Россия продолжает прилагать максимум усилий, чтобы в секретном режиме приобретать вооружение иранского производства.

Кремлю, как сказано в отчете ISW, приходится тайно работать для смягчения и избежания новых международных санкций, а также для восполнения запасов боеприпасов, которые быстро истощаются на фоне войны в Украине. Ссылаясь на информацию телеканала Sky News, аналитики утверждают, что 20 августа Россия передала Ирану трофейные NLAW, Javelin и Stinger, которые были захвачены в ходе полномасштабного вторжения, в обмен на дополнительные 160 дронов-камикадзе "Герань-2".

Помимо этого, как сказано в отчете ISW, Тегеран продолжает поставлять Москве беспилотники типа Mohajer-6, Arash и Shahed по воздуху и морю через иранские государственные или частные компании.

"Из-за неудач военно-промышленного комплекса РФ российские военачальники продолжают закупать в Турции товары двойного назначения, такие как компьютерные чипы, дроны, приборы ночного видения и бронежилеты. Для операций россияне используют криптовалютные транзакции, чтобы избежать отслеживания покупок. В совокупности эти сообщения указывают на то, что Кремль стремится обойти санкции, участвуя в переговорах с иностранными игроками по принципу "услуга за услугу" и "за закрытым столом", — подытожили аналитики ISW в новом отчете.

Отметим, что 8 ноября британский телеканал Sky News опубликовал материал, посвященный военному сотрудничеству России и Ирана. Кремль, как считают спецслужбы, передала Тегерану для изучения и копирования современные переносные противотанковые и зенитные комплексы производства США и Великобритании, которые были захвачены в ходе войны в Украине.

Также сообщалось, что в Иране назревает внутренний конфликт после передачи России дронов-камикадзе, которые активно применяются оккупантами для атаки на украинские города.