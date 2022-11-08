Наличные и образцы оружия: стало известно, чем Россия расплатилась с Ираном за дроны, — СМИ

По данным британских журналистов, россияне передали иранцам для изучения и копирования современные переносные противотанковые и зенитные комплексы производства США и Великобритании.

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За иранские дроны Россия расплатилась как деньгами, так и образцами западного вооружения. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах.

По его данным, ранним утром 20 августа российский транспортный военный самолет тайно доставил в аэропорт Тегерана 140 млн евро наличными и три единицы западных переносных комплексов: британский противотанковый ракетный комплекс NLAW, американский ПТРК Javelin и зенитный комплекс Stinger. Это оружие ранее союзники передали украинской армии, оно попало в руки россиян во время боев.

[ + – ] Российский самолет доставил в Тегеран деньги и образцы оружия, а обратно улетел с дронами

Источник подчеркнул, что эти образцы позволят иранскому Корпусу стражей исламской революции возможность их изучить и попытаться скопировать.

"Возможно, их реконструируют и используют в будущих войнах", — сказал он.

По словам собеседника журналистов, взамен Иран передал России более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136. Он также сообщил, что на днях была согласована еще одна сделка на сумму 200 млн евро.

"Это означает, что скоро будет еще одна крупная поставка беспилотников из Ирана", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Иране назревает конфликт из-за поставок дронов-камикадзе для российской армии. Известный консервативный священнослужитель и редактор газеты Jomhouri-e-Islami Масих Мохаджери обратился к МИДу Ирана с заявлением о том, что Россия является страной-агрессором, поэтому ей нельзя передавать ударные беспилотники. Он также призвал наладить отношения с Украиной. Эту критику подхватили и другие СМИ.

Накануне этого выступления Иран перестал игнорировать многочисленные доказательства использования россиянами иранских дронов и признал, что страна продала боевые беспилотники России. Однако иранские власти заявили, что отправили партию дронов еще до начала полномасштабной войны в Украине.