Готівка та зразки зброї США: ЗМІ з'ясували, чим Росія розплатилася з Іраном за дрони

За даними британських журналістів, росіяни передали іранцям для вивчення та копіювання сучасні переносні протитанкові та зенітні комплекси виробництва США та Великобританії.

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За іранські дрони Росія розплатилася як грошима, так і зразками західного озброєння. Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на анонімне джерело у спецслужбах.

За його даними, рано-вранці 20 серпня російський транспортний військовий літак таємно доставив в аеропорт Тегерана 140 млн євро готівкою і три одиниці західних переносних комплексів: британський протитанковий ракетний комплекс NLAW, американський ПТРК Javelin і зенітний комплекс Stinger. Цю зброю раніше союзники передали українській армії, вона потрапила до рук росіян під час боїв.

[ + – ] Російський літак доставив у Тегеран гроші та зразки зброї, а назад відлетів із дронами

Джерело наголосило, що ці зразки дозволять іранському Корпусу вартових ісламської революції можливість їх вивчити та спробувати скопіювати.

"Можливо, їх реконструюють та використовують у майбутніх війнах", — сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, натомість Іран передав Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136. Він також повідомив, що днями було узгоджено ще одну угоду на суму 200 млн євро.

"Це означає, що скоро буде ще одне велике постачання безпілотників з Ірану", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Ірані назріває конфлікт через постачання дронів-камікадзе для російської армії. Відомий консервативний священнослужитель та редактор газети Jomhouri-e-Islami Масіх Мохаджері звернувся до МЗС Ірану із заявою про те, що Росія є країною-агресором, тому їй не можна передавати ударні безпілотники. Він також закликав налагодити стосунки з Україною. Цю критику підхопили інші ЗМІ.

Напередодні цього виступу Іран перестав ігнорувати численні докази використання росіянами іранських дронів та визнав, що країна продала бойові безпілотники Росії. Проте іранська влада заявила, що відправила партію дронів ще до початку повномасштабної війни в Україні.