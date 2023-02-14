Тысячи единиц конфискованного иранского оружия могут отправиться в Украину, — WSJ

По информации американских журналистов, в США рассматривают возможность отправки Киеву более 5000 автоматов, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 взрывателей, которые предназначались для поддерживаемых Иранов боевиков в Йемене.

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Американские военные рассматривают возможность отправки в Украину партии конфискованного иранского оружия. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, речь идет о более чем 5000 автоматах, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7000 взрывателях, изъятых у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Сообщается, что на этой неделе США и ее союзники по НАТО встретились в Брюсселе в формате "Рамштайн", чтобы обсудить новые способы ускорения поставок оружия в Украину и дефицит военных поставок, который создает война.

"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов Украины на боеприпасы во много раз превышает наши нынешние темпы производства. Это ставит нашу оборонную промышленность в затруднительное положение", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, накануне встречи.

По данным Пентагона, на этой неделе США поставили Украине более 100 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Отмечается, что в юридической плоскости есть сложности для передачи конфискованного оружия в Украину. Сейчас в администрации президента США Джо Байдена ищут юридическое обоснование для изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Эмбарго ООН на поставки оружия требует, чтобы США и их союзники уничтожили, сохранили или избавились от изъятого оружия. По словам американских чиновников, юристы администрации Байдена изучали вопрос о том, создает ли резолюция какую-либо свободу действий для передачи оружия Украине.

Сторонники этой идеи говорят, что президент Байден может решить этот юридический вопрос, подготовив указ или работая с Конгрессом, чтобы уполномочить США конфисковать оружие в рамках гражданской конфискации и отправить его в Украину.

Как США получили иранские автоматы

The Wall Street Journal пишет, что винтовки и боеприпасы были изъяты в последние месяцы США и Францией в рамках глобальных усилий, направленных на предотвращение контрабанды Ираном оружия в Йемен. Союзники Тегерана по движению Хути ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году.

Обычно это оружие изымается и уничтожается США и их союзниками, обеспечивающими соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен. Но американские чиновники заявили, что глобальные усилия по снабжению Украины оружием вызвали дискуссию об отправке конфискованного военного имущества в Киев.

Американские военные чиновники начали серьезно рассматривать эту идею в конце прошлого года после того, как ВМС США конфисковали миллион патронов на борту рыболовного судна, следовавшего из Ирана в Йемен, сказали чиновники. Несколько недель спустя американские военные изъяли более 2 000 автоматов АК-47 с небольшого рыболовецкого судна в Оманском заливе. В середине января французские войска обнаружили 3000 автоматов, почти 600 000 патронов и более 20 противотанковых ракет на борту другого рыболовецкого судна в Оманском заливе.

По словам американских чиновников, отправка оружия, предназначенного для поддерживаемых Ираном сил в Йемене, киевскому правительству позволит Америке оказать давление на Иран, который предоставил России сотни дронов-камикадзе, используемых для нападения на гражданское население в Украине.

"Это сигнал взять оружие, предназначенное для вооружения прокси Ирана, и перевернуть его для достижения наших приоритетов в Украине, где Иран поставляет оружие России", — сказал один из американских чиновников.

Напомним, 12 февраля журналисты The Guardian выяснили, как партия из 18 боевых беспилотников попала из Ирана в Россию. От своих источников в Тегеране корреспонденты узнали, что для отправки беспилотных аппаратов использовались корабли и иранская государственная авиакомпания.

Ранее Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященную катерному флоту йеменских хуситов, которым удалось создать военный арсенал, превосходящий возможности многих крупных национальных государств.