На снабжении у Ирана: ВМС боевиков-хуситов в Йемене

Йеменским хуситам удалось создать военный арсенал, превосходящий возможности многих крупных национальных государств. Помимо широкого спектра разработанных Ираном боеприпасов и баллистических ракет, хуситы располагают рядом морских судов, самодельных взрывных устройств водного базирования (WBIED), противокорабельных ракет (ПКР), морских мин и даже противокорабельных баллистических ракет (ПКБР).

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Хотя ВМС хуситов почти не привлекали внимания на протяжении многих лет, они определенно оставили свой след в йеменской войне. Среди их самых значительных подвигов – уничтожение корабля HSV-2 Swift в 2016 году с помощью ПКР, успешная атака WBIED на саудовский фрегат Al Madinah в 2017 году, потопление эмиратского миноносца в 2017 году, а также повреждение и захват двух саудовских десантных кораблей в 2020 и 2022 годах.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященную катерному флоту йеменских хуситов.

Эти достижения еще более впечатляют, если учесть, что хуситам в наследство практически не досталось военно-морских сил. В боях за город-порт Аден в 2015 году большая часть ВМС Йемена, включая все ракетоносцы, была уничтожена. Уцелело лишь несколько небольших патрульных кораблей, десантных судов и вертолетов Ми-14, а также противолодочных Ка-28. Их существование под властью хуситов продлилось недолго: большинство техники было уничтожено в результате воздушных атак во время интервенции в Йемен в 2015 году под руководством Саудовской Аравии. Таким образом, у хуситов остались ПКР, хранящиеся на берегу (но без пусковых установок) и сборная солянка из небольших патрульных судов. Эти корабли, а также ряд малых судов отечественного производства должны были составить ядро нового йеменского флота.

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Вскоре после захвата власти в Йемене в 2015 году Иран стремился еще больше укрепить военно-морской потенциал хуситов, чтобы те (и, соответственно, Иран) могли перехватывать морские транспорты коалиции у побережья Красного моря, добывая новые ПКР и создавая для них пусковые установки на базе грузовиков, которые можно было легко спрятать после запуска. Иран также поставил разведывательное судно Saviz (замаскированное под обычное грузовое судно) на якорь у побережья Эритреи, откуда оно снабжало хуситов разведывательной информацией и данными о передвижении кораблей коалиции.

Saviz выполнял эту роль до тех пор, пока не был поврежден в результате израильской минной атаки в апреле 2021 года, после чего был заменен другим кораблем под названием Behshad. Как и Saviz, Behshad маскируется под грузовое судно, чтобы скрыть свое истинное предназначение.

Тем временем в Йемене хуситам (предположительно с помощью иранских инженеров) удалось переоборудовать несколько 10-метровых патрульных судов, переданных береговой охране Йемена ОАЭ в начале 2010 года, в самодельные взрывные устройства. Одно из них было использовано для удара по саудовскому фрегату Al Madinah в 2017 году. В последующие годы было создано еще три проекта WBIED: Tawfan-1, Tawfan-2 и Tawfan-3. В производство также поступило около 15 типов морских мин. Они все чаще применяются в Красном море, хотя пока что безуспешно. Пожалуй, самым существенным знаком поддержки стала поставка Ираном 120-километровых ПКР Noor и 200-километровых Qader, а также 300-километровых противокорабельных баллистических ракет Khalij Fars и ПКР Fajr-4CL и Al-Bahr Al-Ahmar, презентация которых во время хуситского парада в 2022 году ознаменовала серьезный рост возможностей. Представляя собой одни из последних разработок Ирана в области ракетной техники, они сочетают в себе большую дальность, низкую стоимость и высокую мобильность с различными типами наведения, что делает их подходящим оружием для ВМС хуситов.

[ + – ] Противокорабельные баллистические ракеты (ПКБР) иранского производства Khalij Fars ''Aasif'' на параде в Саане, сентябрь 2022 года

Хотя арсенал ПКБР хуситов пока остается неиспытанным, их ВМС уже добились заметного успеха в использовании обычных ПКР. 1 октября 2016 года им удалось поразить гибридный катамаран ВМС ОАЭ HSV-2 Swift одной ПРК C-801/C-802, выпущенной с береговой батареи. Судно осталось на плаву, но повреждения были настолько серьезными, что его пришлось вывести из эксплуатации. Впоследствии ВМС США направили в два эсминца и амфибийный транспортный док, чтобы обеспечить беспрепятственное судоходство в этом районе. На эти судна также были совершены три атаки ПКР, но безрезультатно.

Хотя эти атаки показали, что хуситы пока не представляют опасности судам в окружающих Йемен морях все еще ограничена, с тех пор угроза, исходящая от них, значительно возросла. Теперь они вооружены несколькими типами противокорабельных баллистических ракет и реактивных снарядов, которые, как известно, трудно перехватить и которые покрывают большие территории, поэтому следующий раунд морских столкновений с военно-морскими силами ОАЭ, Саудовской Аравии и США потенциально может иметь совершенно иной исход. Хуситы также намекнули на использование своего обширного арсенала боеприпасов против коммерческого судоходства в Красном море, беря пример с новой тактики Ирана в Персидском заливе.

Несмотря на то, что йеменский конфликт практически исчез из заголовков международных газет и в настоящее время считается застойным, его динамика продолжает развиваться по мере роста военного потенциала хуситов. Если его недооценить, вскоре конфликт вновь напомнит о себе.

[ + – ] HSV-2 Swift после попадания в него хуситской ПКР C-801/802 в 2016 году

В этом списке мы попытались перечислить все имеющиеся у хуситов морские суда, самодельные взрывные устройства водного базирования, противокорабельные (баллистические) ракеты и морские мины. Небольшие гражданские суда в список не включены. В кавычки взяты обозначения, присвоенные хуситами поставленному из-за рубежа оборудованию. Год в квадратных скобках после обозначения относится к предполагаемой дате появления этой техники в Йемене. Год добавляется только к вооружению, поставленному или произведенному после захвата Йемена хуситами в 2014/2015 годах.

Быстроходные ударные патрульные суда

Aseef-1 (вооружен одной 23-мм ЗУ-23 или 12,7-мм ДШК)

Aseef-2

Aseef-3 (вооружен четырьмя РСЗО 107-мм и одним 12,7-мм ДШК)

Malah (вооружен одной 14,5-мм КПВ)

Разные быстроходные ударные катера (вооружены одним 12,7-мм ДШК)

Самодельные взрывные устройства водного базирования (WBIED)

Tawfan-1 [2022]

Tawfan-2 [2018]

Tawfan-3 [2022]

Неизвестное WBIED на базе 10-метрового патрульного катера Al Fattan [2016]

Противокорабельные баллистические ракеты (ПКБР)

Moheet [2022] (Переделанная советская ракета В-750 для ЗРК С-75, унаследованная из запасов довоенной армии Йемена)

Khalij Fars ''Aasif'' [2022] [Дальность: 300 км]

Al-Bahr Al-Ahmar [2022]

Fajr-4CL ''Faleq-1'' [2022]

Противокорабельные ракетные комплексы (ПРК)

П-15 Термит ''Ro'beige'' (унаследованы из довоенных запасов ВМС Йемена)

ПР-15М Термит "Rubezh" (унаследованы из довоенных запасов ВМС Йемена)

C-801 ''Al-Mandab-1'' (унаследованы из довоенных запасов ВМС Йемена)

Kader ''Al-Mandab-2'' [2022] [Дальность: 200 км]

Noor ''C-802'' [2019] [Дальность: 120+ км]

Морские мины

Aseef-1

Aseef-2

Aseef-3

Aseef-4

Karrar-1

Karrar-2

Karrar-3

Masjur-1

Masjur-2

Mersad

Auwais

Al-Nazi'at

Mujahid

Shawaz

Thaqib

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