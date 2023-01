Прощай, Берлин! Бомбардировщики Не 111 на службе Турции

В 1930-х годах Турции не хватало военных средств, чтобы противостоять растущим угрозам, прежде всего – фашистской Италии в Средиземноморье. Модернизируя свои обветшалые вооруженные силы, Турция начала заказывать большое количество вооружений из-за рубежа, в том числе бомбардировщик He 111, которые были передовыми машинами на то время.

Глядя на название и заглавное фото статьи, можно решить, что мы перепутали самолет. Где же характерная полностью застекленная кабина, по которой все узнают Heinkel He 111, спросите вы. Тем не менее этот самолет тоже является Heinkel He 111 немецкого производства. На самом деле это один из 24 самолетов этого типа, поставленных турецким ВВС (Türk Hava Kuvvetleri) в конце 1937 и начале 1938 года. Отсутствие главной отличительной черты He 111 объясняется тем, что самолеты, приобретенные Турцией, относились к ранней серии J, а печально известная застекленная носовая кабина была установлена только на самолетах более распространенной серии P и позднейших.

Разобравшись с этим недоразумением, пришло время выяснить, почему Турция вообще приобрела He 111. В 1930-х годах Турции не хватало военных средств, чтобы противостоять растущим угрозам, прежде всего – фашистской Италии в Средиземноморье. Модернизируя свои обветшалые вооруженные силы, Турция начала заказывать большое количество вооружений из-за рубежа, в том числе свои первые настоящие бомбардировщики – Martin 139WT, приобретенные в США. Это было большим шагом вперед по сравнению с бипланами Breguet 19 1920-х годов, которые все еще составляли основную часть наступательного воздушного потенциала страны, приобретение всего лишь 20 бомбардировщиков вряд ли было достаточно для оборонных нужд такой большой страны как Турция.

По этой причине в марте 1937 года Турция пригласила ряд производителей самолетов продемонстрировать свои последние разработки. Стремясь наладить деловые отношения с Турцией, компания Heinkel продемонстрировала свой новейший самолет He 111 F-0. Этот тип вызвал восхищение турецкой стороны, и за демонстрационными полетами вскоре последовал заказ на 24 He 111 J-1 в марте 1937 года. 18 из них прибыли уже в октябре того же года, а остальные шесть последовали за ними в начале 1938 года. Также сообщалось, что Турция получила два Dornier Do 17, хотя, возможно, это путаница с самолетами, которые демонстрировались в стране в 1937 году для тендера, который в итоге выиграла Heinkel.

[ + – ] Одно из двух изображений, на которых изображен Do 17 M или P в турецкой ливрее. Остается неясным, действительно ли Турция приобрела этот тип или Dornier окрасил один из своих самолетов в турецкую ливрею во время демонстрационных полетов 1937 года

Поставка He 111 всего через семь месяцев после заказа, несомненно, порадовала турецкие ВВС и позволила списать устаревшие бипланы-бомбардировщики Breguet 19, приобретенные во Франции в 1932 году. После прибытия в страну He 111 поступили на вооружение 1-й и 2-й эскадрилий 1-го батальона 1-го авиаполка в Эскишехире на северо-западе страны. В каждой из двух эскадрилий эксплуатировалось по восемь He 111 J-1, еще шесть самолетов находились в оперативном резерве. Новоиспеченные пилоты He 111 проходили обучение на шести многоцелевых самолетах Focke-Wulf Fw 58 Weihe, также полученных из Германии в 1937 году.

Однако вскоре турецкие ВВС оказались в затруднительном положении, поскольку в июне 1941 года Берлин уведомил Анкару, что дальнейшие поставки запасных частей для He 111 маловероятны из-за устарелости самолета. Причина такой странной отмазки стала очевидной несколько дней спустя, когда нацистская Германия вторглась в Советский Союз, забрав все запасные части для своих собственных He 111. Не желая выбрасывать свои He 111 на свалку, Турция обратилась к Соединенному Королевству с любопытной просьбой: может ли оно предоставить запасные части для He 111, собранные с самолетов, упавших во время блица 1940 года. Лондон согласился и предоставил восемь двигателей, запасные части к двигателям, детали планера и приборы из кабины пилота.

Сокращающееся число действующих самолетов He 111 тем временем могло быть восполнено постоянными поставками бомбардировщиков из Великобритании, включая около 50 самолетов Bristol Bleinheim и Beaufort. В 1944 году оставшиеся He 111 J-1 были сгруппированы вместе с пятью интернированными тяжелыми бомбардировщиками B-24D Liberator из ВВС США в подразделение "стратегических бомбардировщиков". Эти B-24D были частью двух соединений из одиннадцати самолетов, которые потерпели крушение в Турции в 1942 и 1944 годах и приведены в боевую готовность турецкими ВВС. Когда через год, в конце 1945 года, He 111 J-1 были сняты с вооружения, 8 из 24 первоначально приобретенных самолетов все еще функционировали, что свидетельствует о прочности их конструкции.

[ + – ] Нацистская свастика уступает место турецкому флагу на хвосте He 111 J

До сих пор существует некоторая путаница в том, относились ли He 111, полученные Турцией, к серии F или серии J. He 111 J был во многом похож на He 111 F, но имел два двигателя Daimler-Benz DB 600G (с неубирающимися охладителями) и новую конструкцию крыла с задними кромками. He 111 J изначально разрабатывался для удовлетворения потребности Кригсмарине в торпедоносце, но Люфтваффе остались единственным эксплуатантом самолета после того, как Кригсмарине потеряли интерес к этому типу. Было произведено до 120 самолетов, которые в основном выполняли роль морских разведчиков, пока в 1941 году их не заменили Ju 88. J использовались в учебных целях до 1944 года. Причина, по которой Турция в конечном итоге приобрела "морские" He 111 J-1, вероятно, заключалась в коротком сроке поставки (около 7 месяцев). Эксплуатационные параметры типов F и J были примерно одинаковыми: максимальная скорость 305 км/ч и оборонительное вооружение из трех 7,92-мм пулеметов MG-15 в носу, на верхней части фюзеляжа и в вентральной выдвижной турели-"пылесборнике". Бомбоотсек вмещал 2000 кг полезной нагрузки, по сравнению с 1025 кг у Martin 139WT.

[ + – ] Можно было бы ошибочно подумать, что на этом снимке изображены два Heinkel He 111 над английской сельской местностью, если бы не турецкие опознавательные знаки на крыльях

В отличие от большинства других He 111, турецкие самолеты никогда не сбрасывали бомбы в бою, но в итоге они прослужили гораздо дольше (около восьми лет), чем самолеты стран, использовавших их в войне. Если бы Турция объявила войну нацистской Германии раньше (а не только в феврале 1945 года), как надеялись союзники, применение He 111 против их собственных конструкторов стало бы интересной главой в истории. Несмотря на это, история ранней турецкой авиации и зачастую необычных путей ее приобретения не перестает поражать воображение и удивлять бурными перипетиями эпохи, которая сейчас постепенно становится далеким воспоминанием.

[ + – ] В отличие от большинства других He 111, турецкие самолеты никогда не сбрасывали бомбы в бою, но в итоге они прослужили гораздо дольше (около восьми лет), чем самолеты стран, использовавших их в войне

