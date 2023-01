Прощавай, Берліне! Бомбардувальники Не 111 на службі Туреччини

У 1930-х роках Туреччині не вистачало військових засобів щоб протистояти зростаючим загрозам, насамперед – фашистській Італії у Середземномор'ї. Модернізуючи свої застарілі збройні сили, Туреччина почала замовляти велику кількість зброї з-за кордону, зокрема бомбардувальники He 111, які були на той час передовими машинами.

Дивлячись на назву і заголовне фото статті, можна вирішити, що ми переплутали літак. Де ж характерна повністю засклена кабіна, за якою всі впізнають Heinkel He 111, запитаєте ви. Проте цей літак теж є Heinkel He 111 німецького виробництва. Насправді це один із 24 літаків цього типу, поставлених турецьким ВПС (Türk Hava Kuvvetleri) наприкінці 1937 і на початку 1938 року. Відсутність головної відмінної риси He 111 пояснюється тим, що літаки, придбані Туреччиною, належали до ранньої серії J, а сумнозвісна засклена носова кабіна була встановлена тільки на літаках більш розповсюдженої серії P і подальших.

Фокус переклав нову статтю про німецьких бомбардувальників Не 111 у турецькій армії.

Розібравшись із цим непорозумінням, настав час з'ясувати, чому Туреччина взагалі придбала He 111. У 1930-х роках Туреччині не вистачало військових засобів, щоб протистояти загрозам, що зростають, насамперед – фашистській Італії в Середземномор'ї. Модернізуючи свої старі збройні сили, Туреччина почала замовляти велику кількість зброї з-за кордону, зокрема свої перші справжні бомбардувальники — Martin 139WT, придбані в США. Це було великим кроком вперед у порівнянні з біпланами Breguet 19 1920-х років, які все ще становили основну частину наступального повітряного потенціалу країни, придбання лише 20 бомбардувальників навряд чи було достатньо для оборонних потреб такої великої країни як Туреччина.

З цієї причини у березні 1937 року Туреччина запросила низку виробників літаків продемонструвати свої останні розробки. Прагнучи налагодити ділові відносини з Туреччиною, компанія Heinkel продемонструвала свій найновіший літак He 111 F-0. Цей тип викликав захоплення турецької сторони, і за демонстраційними польотами незабаром було замовлення на 24 He 111 J-1 в березні 1937 року. 18 із них прибули вже у жовтні того ж року, а решта шість слідували за ними на початку 1938 року. Також повідомлялося, що Туреччина отримала два Dornier Do 17, хоча, можливо, це плутанина з літаками, які демонструвалися в країні в 1937 для тендеру, який у результаті виграла Heinkel.

[ + – ] Одне з двох зображень, на яких зображено Do 17 M або P у турецькій лівреї. Залишається незрозумілим, чи дійсно Туреччина придбала цей тип, чи Dornier пофарбував один зі своїх літаків у турецьку ліврею під час демонстраційних польотів 1937 року

Постачання He 111 всього через сім місяців після замовлення, безсумнівно, порадувало турецькі ВПС і дозволило списати застарілі біплани-бомбардувальники Breguet 19, придбані у Франції 1932 року. Після прибуття в країну He 111 надійшли на озброєння 1-ї та 2-ї ескадрилій 1-го батальйону 1-го авіаполку в Ескішехірі на північному заході країни. У кожній із двох ескадрилій експлуатувалося по вісім He 111 J-1, ще шість літаків перебували в оперативному резерві. Нові пілоти He 111 проходили навчання на шести багатоцільових літаках Focke-Wulf Fw 58 Weihe, також отриманих з Німеччини в 1937 році.

Проте невдовзі турецькі ВПС опинилися у скрутному становищі, оскільки у червні 1941 року Берлін повідомив Анкару, що подальші поставки запасних частин для He 111 малоймовірні через застарілість літака. Причина такої дивної відмазки стала очевидною через кілька днів, коли нацистська Німеччина вторглася до Радянського Союзу, забравши всі запасні частини для своїх власних He 111. Не бажаючи викидати свої He 111 на звалище, Туреччина звернулася до Сполученого Королівства з цікавим проханням: чи може воно надати запасні частини He 111, зібрані з літаків, що впали під час бліцу 1940 року. Лондон погодився та надав вісім двигунів, запасні частини до двигунів, деталі планера та прилади з кабіни пілота.

Кількість діючих літаків He 111, що скорочується, тим часом могла бути заповнена постійними поставками бомбардувальників з Великої Британії, включно з близько 50 літаками Bristol Bleinheim і Beaufort. У 1944 році He 111 J-1, що залишилися, були згруповані разом із п'ятьма інтернованими важкими бомбардувальниками B-24D Liberator із ВПС США в підрозділ "стратегічних бомбардувальників". Ці B-24D були частиною двох з'єднань з одинадцяти літаків, які зазнали аварії в Туреччині в 1942 і 1944 роках і приведені в бойову готовність турецькими ВПС. Коли через рік, наприкінці 1945 року, He 111 J-1 були зняті з озброєння, 8 з 24 спочатку придбаних літаків все ще функціонували, що свідчить про міцність їхньої конструкції.

[ + – ] Нацистська свастика поступається місцем турецькому прапору на хвості He 111 J

Досі існує деяка плутанина в тому, чи відносилися He 111, отримані Туреччиною, до серії F або серії J. He 111 J був багато в чому схожий на He 111 F, але мав два двигуни Daimler-Benz DB 600G (з охолоджувачами, що не прибираються) і нову конструкцію крила із задніми крайками. He 111 J спочатку розробляли для задоволення потреби Крігсмаріне в торпедоносці, але Люфтваффе залишилися єдиним експлуатантом літака після того, як Крігсмаріне втратили інтерес до цього типу. Було вироблено до 120 літаків, які в основному виконували роль морських розвідників, поки в 1941 році їх не замінили Ju 88. J використовувалися в навчальних цілях до 1944 року. Причина, через яку Туреччина в кінцевому підсумку придбала "морські" He 111 J-1, ймовірно, полягала в короткому терміні поставки (близько 7 місяців). Експлуатаційні параметри типів F і J були приблизно однаковими: максимальна швидкість 305 км/год і оборонне озброєння з трьох 7,92-мм кулеметів MG-15 у носі, на верхній частині фюзеляжу і в вентральній висувній турелі-"пилозбірнику". Бомбовідсік вміщував 2000 кг корисного навантаження, порівняно з 1025 кг у Martin 139WT.

[ + – ] Можна було б помилково подумати, що на цьому знімку зображено два Heinkel He 111 над англійською сільською місцевістю, якби не турецькі розпізнавальні знаки на крилах

На відміну від більшості інших He 111, турецькі літаки ніколи не скидали бомби в бою, але в результаті вони прослужили набагато довше (близько восьми років), ніж літаки країн, які використовували їх у війні. Якби Туреччина оголосила війну нацистській Німеччині раніше (а не тільки в лютому 1945 року), як сподівалися союзники, застосування He 111 проти своїх конструкторів стало б цікавим розділом в історії. Незважаючи на це, історія ранньої турецької авіації та найчастіше незвичайних шляхів її придбання не перестає вражати уяву та дивувати бурхливими перипетіями епохи, яка зараз поступово стає далеким спогадом.

На відміну від більшості інших He 111, турецькі літаки ніколи не скидали бомби в бою, але в результаті вони прослужили набагато довше (близько восьми років), ніж літаки країн, які використовували їх у війні

