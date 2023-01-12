Від Martin 139 до Kızılelma: 85 років історії турецьких бомбардувальників

Прогрес, досягнутий Туреччиною у напрямку бомбардувальної авіації, вражає своєю стрімкістю. Як і решта сучасного світу, Туреччина все краще розуміє: "Країни, нездатні захистити своє небо, ніколи не зможуть бути впевнені у своєму майбутньому".

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İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar. – Майбутнє – у небесах. Тому що народи, які не здатні захистити своє небо, ніколи не можуть бути впевнені у своєму майбутньому. Мустафа Кемаль Ататюрк

14 грудня 2022 року. Безпілотний бойовий літак Bayraktar Kızılelma здійснює свій перший політ з аеропорту Текірдаг-Чорлу-Ататюрк. Тепер повернемося на 85 років назад – до вересня 1937 року, коли перший із 20 бомбардувальників Martin 139WT, придбаних у США, приземлився в аеропорту Текірдаг-Чорлу-Ататюрк, щоб розпочати службу у турецьких ВПС. За 85 років з моменту отримання першого бомбардувальника зі США в Чорлу в 1937 році до випробувального польоту першого бойового літака власної розробки в Чорлу Туреччина досягла великих успіхів, перетворившись на оборонного гіганта.

Фокус переклав новий текст Стейна Мітцера та Юста Оліманса, присвячений турецькій бомбардувальній авіації.

Що ще кардинально змінилося за 85 років, то це здатність Туреччини (або, ймовірніше, відсутність такої) купувати військові літаки у Сполучених Штатів. Фактично, перебуваючи під давнім ембарго на постачання зброї з боку низки західних країн, у 2019 році Туреччина також була виключена з програми F-35 за рішення придбати у Росії зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-400. Турецькі ВПС планували придбати до 100 літаків F-35A для заміни застарілих F-4E Terminator 2020, а турецькі ВМС розраховували на придбання F-35B для використання з десантного корабля TCG Anadolu.

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Виключення Туреччини з програми F-35 і нинішня тупикова ситуація із закупівлею F-16V означає, що турецькі ВПС доведеться протистояти ВПС Греції, чий парк винищувачів буде набагато сучаснішим і потужнішим, ніж у Туреччини протягом 2020-х і на початку 2030-х років – принаймні, до появи стелс-винищувача TF-X у тому самому десятилітті. Однак саме в таких умовах, коли все складається проти неї, і необхідно винахідливо покривати дефіцит, збройна промисловість Туреччини змогла досягти успіхів.

Після розробки TB2 та Akıncı компанія Baykar спробувала вирішити проблему дефіциту повітряного потенціалу Туреччини шляхом розробки безпілотного бойового літака Kızılelma. Baykar вироблятиме один дозвуковий варіант конструкції – Kızılelma-A1, оснащений одним двигуном AI-25TLT, і два надзвукові варіанти – Kızılelma-A2 та Kızılelma-B1, оснащені двома двигунами AI-25TLT та одним двигуном AI-322TF відповідно. Надзвуковий Kızılelma-В2 отримає два АІі-322TF. Kızılelma може діяти з TCG Anadolu разом із TB3, замінивши F-35B, який розглядали для цієї мети раніше.

Kızılelma повинен пройти через кілька ітерацій, перш ніж розкрити свій істинний потенціал, але немає сумнівів, що з кожною ітерацією повітряне судно зможе переймати все більше функцій застарілих літаків, принаймні частково заповнюючи прогалину, що залишилася після виключення Туреччини з проєкту F-35 внаслідок її рішення придбати російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-400. Це включає здатність запускати крилаті ракети дальністю 275 км і ракети класу "повітря-повітря" (BVRAAM) на відстань до 100 км.

[ + – ] Перший прототип Bayraktar Kızılelma-A1

У 1930-х роках Туреччина зіткнулася із абсолютно новим викликом безпеки, а саме з підйомом експансіоністської фашистської Італії. Будучи погано оснащеними для протистояння загрозі Італії, що швидко модернізується в Середземномор'ї, турецькі збройні сили почали закуповувати літаки практично у будь-якої країни, яка була готова їх поставити, у спробі створити реалістичне стримування проти будь-яких майбутніх загроз на турецькій території. В результаті турецькі ВПС були посилені внаслідок придбання 66 винищувачів PZL P.24 з Польщі та 20 бомбардувальників Martin 139WT із США.

Придбання цих літаків стало першим капіталовкладенням у ВПС Туреччини за багато років і проклало шлях для значно більших замовлень на літаки з наближенням перспективи нової світової війни на європейському континенті. За кілька років до цього президент Мустафа Кемаль Ататюрк наказав ВПС Туреччини купити перші бомбардувальники. Після ретельного розгляду обрали Martin B-10, і турецька делегація направилася до Сполучених Штатів для закупівлі 20 літаків з модернізованими двигунами, які стали відомі як Martin 139WT.

Після поставки у вересні 1937 року літаки Martin 139WT базувалися на авіабазі Чорлу у складі 55-ї та 56-ї авіаційних ескадрилій (Tayyare Bölüğü) 9-го авіаційного батальйону (Tayyare Taburu). Попри старіння протягом двох років після поставки, літаки широко використовувалися для розвідки Чорного моря під час Другої світової війни. Після заміни їх на британські "Бленхейми" і "Бофорси" в 1944 році літаки Martin 139WT продовжували використовуватися як другорядні літаки до 1946 року, коли 12 з 16 літаків, що залишилися, все ще залишалися в строю.

[ + – ] Низка бомбардувальників Martin 139WT в аеропорту Текірдаг-Чорлу-Ататюрк

Через розвиток конструкцій літаків, особливо двигунів, маса корисного навантаження, яке несуть винищувачі та бомбардувальники, зростала швидше, ніж розміри планера. Martin 139WT та Kızılelma не стали винятком. Martin 139WT 1930-х років міг нести корисне навантаження у 1025 кг бомб, розміщених у внутрішньому бомбовідсіку, тоді як Kızılelma-A1 може нести 1500 кг, а Kızılelma-B2 – близько 3000 кг. Озброєння, яке несуть ці літаки, також значно змінилося від тупих бомб до крилатих ракет і BVRAAM.

[ + – ] На відміну від Martin 139WT, здатного нести лише 1025 кг бомб, Kızılelma-B2 нестиме майже втричі велике корисне навантаження

Однак, попри відмінності в результаті ста років технологічного прогресу, сучасні турецькі БПЛА все ще зберігають спільні риси з літаками, що започаткували парк бомбардувальників Туреччини. Як і Martin 139WT, Bayraktar Akıncı є двомоторною конструкцією з гвинтовим приводом, і хоча двигуни Akıncı набагато ефективніші, загальна потужність, що виробляється, близька до попередника. Навіть за зовнішніми розмірами ці два літаки напрочуд схожі, хоча Akıncı використовує свій витончений планер для перевезення неймовірних 1350 кг озброєння.

Martin 139 і Kızılelma наочно показують не тільки те, як сильно змінилася конструкція літаків за останні 8 десятиліть, а й те, як еволюціонувало вирішення проблем безпеки Туреччини: від звернення до інших країн для придбання озброєнь з 1930-х до 2010-х років – до закупівлі майже всього озброєння вітчизняної промисловості у 2020-х роках. Прогрес, досягнутий Туреччиною у цьому напрямі, вражає своєю стрімкістю. Як і решта сучасного світу, Туреччина все краще розуміє: "…країни, нездатні захистити своє небо, ніколи не зможуть бути впевнені у своєму майбутньому".

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