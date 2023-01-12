От Martin 139 до Kızılelma: 85 лет истории турецких бомбардировщиков

Прогресс, достигнутый Турцией в направлении бомбардировочной авиации, поражает своей стремительностью. Как и остальной современный мир, Турция все лучше понимает: "Страны, неспособные защитить свое небо, никогда не смогут быть уверены в своем будущем".

Related video

İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar. – Будущее – в небесах. Потому что народы, неспособные защитить свое небо, никогда не могут быть уверены в своем будущем. Мустафа Кемаль Ататюрк

14 декабря 2022 года. Беспилотный боевой самолет Bayraktar Kızılelma совершает свой первый полет из аэропорта Текирдаг-Чорлу-Ататюрк. Теперь вернемся на 85 лет назад – до сентября 1937 года, когда первый из 20 бомбардировщиков Martin 139WT, приобретенных в США, приземлился в аэропорту Текирдаг-Чорлу-Ататюрк, чтобы начать службу в турецких ВВС. За 85 лет с момента получения первого бомбардировщика из США в Чорлу в 1937 году до испытательного полета первого боевого самолета собственной разработки в Чорлу Турция добилась больших успехов, превратившись в оборонного гиганта.

Фокус перевел новый текст Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященный турецкой бомбардировочной авиации.

Что еще кардинально изменилось за 85 лет, так это способность Турции (или, скорее, отсутствие таковой) приобретать военные самолеты у Соединенных Штатов. Фактически находясь под давним эмбарго на поставку оружия со стороны ряда западных стран, в 2019 году Турция также была исключена из программы F-35 за решение приобрести у России зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Турецкие ВВС планировали приобрести до 100 самолетов F-35A для замены устаревших F-4E Terminator 2020, а турецкие ВМС рассчитывали на приобретение F-35B для использования с десантного корабля TCG Anadolu.

Важно

Бесплатные танки. Как СССР завоевывал рынок бронетехники в Турции

Исключение Турции из программы F-35 и нынешняя тупиковая ситуация с закупкой F-16V означает, что турецкие ВВС придется противостоять ВВС Греции, чей парк истребителей будет намного современнее и мощнее, чем у Турции на протяжении 2020-х и в начале 2030-х годов – по крайней мере, до появления стелс-истребителя TF-X в том же десятилетии. Однако именно в таких условиях, когда все складывается против нее и необходимо изобретательно покрывать дефицит, оружейная промышленность Турции смогла добиться успехов.

После разработки TB2 и Akıncı компания Baykar попыталась решить проблему дефицита воздушного потенциала Турции путем разработки беспилотного боевого самолета Kızılelma. Baykar будет производить один дозвуковой вариант конструкции – Kızılelma-A1, оснащенный одним двигателем AI-25TLT, и два сверхзвуковых варианта – Kızılelma-A2 и Kızılelma-B1, оснащенных двумя двигателями AI-25TLT и одним двигателем AI-322TF соответственно. Сверхзвуковой Kızılelma-В2 получит два АІі-322TF. Kızılelma может действовать с TCG Anadolu вместе с TB3, заменив F-35B, который рассматривали для этой цели ранее.

Kızılelma должен пройти через несколько итераций, прежде чем раскрыть свой истинный потенциал, но нет сомнений, что с каждой итерацией воздушное судно сможет перенимать все больше функций устаревших самолетов, по крайней мере, частично восполняя пробел, оставшийся после исключения Турции из проекта F-35 в результате ее решения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Это включает способность запускать крылатые ракеты дальностью 275+ км и ракеты класса "воздух-воздух" (BVRAAM) на расстояние до 100 км.

[ + – ] Первый прототип Bayraktar Kızılelma-A1

В 1930-х годах Турция столкнулась с совершенно новым вызовом безопасности, а именно с подъемом экспансионистской фашистской Италии. Будучи плохо оснащенными для противостояния угрозе быстро модернизирующейся Италии в Средиземноморье, турецкие вооруженные силы начали закупать самолеты практически у любой страны, которая была готова их поставить, в попытке создать реалистичное сдерживание против любых будущих угроз на турецкой территории. В результате турецкие ВВС были усилены за счет приобретения 66 истребителей PZL P.24 из Польши и 20 бомбардировщиков Martin 139WT из США.

Приобретение этих самолетов стало первым капиталовложением в ВВС Турции за многие годы и проложило путь для гораздо более значительных заказов на самолеты по мере приближения перспективы новой мировой войны на европейском континенте. За несколько лет до этого президент Мустафа Кемаль Ататюрк приказал ВВС Турции закупить первые бомбардировщики. После тщательного рассмотрения был выбран Martin B-10, и турецкую делегацию направили в Соединенные Штаты для закупки 20 самолетов с модернизированными двигателями, которые стали известны как Martin 139WT.

После поставки в сентябре 1937 года самолеты Martin 139WT базировались на авиабазе Чорлу в составе 55-й и 56-й авиационных эскадрилий (Tayyare Bölüğü) 9-го авиационного батальона (Tayyare Taburu). Несмотря на устаревание в течение двух лет после поставки, самолеты широко использовались для разведки над Черным морем во время Второй мировой войны. После замены их на британские "Бленхеймы" и "Бофорсы" в 1944 году самолеты Martin 139WT продолжали использоваться в качестве второстепенных самолетов до 1946 года, когда 12 из 16 оставшихся самолетов все еще оставались в строю.

[ + – ] Ряд бомбардировщиков Martin 139WT в аэропорту Текирдаг-Чорлу-Ататюрк

Из-за развития конструкций самолетов, в особенности двигателей, масса полезной нагрузки, которую несут истребители и бомбардировщики, росла быстрее, чем размеры планера. Martin 139WT и Kızılelma не стали исключением. Martin 139WT 1930-х годов мог нести полезную нагрузку в 1025 кг бомб, размещенных во внутреннем бомбоотсеке, в то время как Kızılelma-A1 может нести 1500 кг, а Kızılelma-B2 – около 3000 кг. Вооружение, которое несут эти самолеты, также значительно изменилось: от тупых бомб до крылатых ракет и BVRAAM.

[ + – ] В отличие от Martin 139WT, способного нести только 1025 кг бомб, Kızılelma-B2 будет нести почти втрое большую полезную нагрузку

Однако несмотря на различия в результате ста лет технологического прогресса, современные турецкие БПЛА все еще сохраняют общие черты с самолетами, положившими начало парку бомбардировщиков Турции. Как и Martin 139WT, Bayraktar Akıncı представляет собой двухмоторную конструкцию с винтовым приводом, и хотя двигатели Akıncı намного эффективнее, общая вырабатываемая мощность близка к предшественнику. Даже по внешним размерам эти два самолета удивительно похожи, хотя Akıncı использует свой изящный планер для перевозки впечатляющих 1350 кг вооружения.

Martin 139 и Kızılelma наглядно показывают не только то, как сильно изменилась конструкция самолетов за последние 8 десятилетий, но и то, как эволюционировало решение проблем безопасности Турции: от обращения к другим странам для приобретения вооружений с 1930-х вплоть до 2010-х годов – до закупки почти всего вооружения у отечественной промышленности в 2020-х годах. Прогресс, достигнутый Турцией в этом направлении, поражает своей стремительностью. Как и остальной современный мир, Турция все лучше понимает: "…страны, неспособные защитить свое небо, никогда не смогут быть уверены в своем будущем".

Важно