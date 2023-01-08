Бесплатные танки. Как СССР завоевывал рынок бронетехники в Турции

СССР в начале 1930-х годов стремился расширить свое виляние в мире, поэтому Турции бесплатно передали танки Т-26 и танкетки. Ожидалось, что подаренные машины вызовут интерес и турецкая армия начнет закупать советскую бронетехнику.

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Редкий танк настолько необычен, что его не могут правильно идентифицировать даже самые опытные военные энтузиасты. Именно таков советский легкий танк-амфибия Т-37А, один экземпляр которого был поставлен в Турцию в 1934 году. Его неправильно идентифицировали как легкий танк-амфибия собственной разработки и предварительно обозначили как MKE Kırıkkale M-1943. Причиной ошибки, вероятно, стала неинформированность о поставках оружия из СССР турецкой армии в начале и середине 1930-х годов.

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Оста Олиманса о редких советских танках в Турции.

Стремясь увеличить свою долю на рынке вооружений и расширить влияние за пределы своих обширных границ, Советский Союз в 1932 году передал два Т-26 мод. 1931 (вооруженных двумя 7,62-мм орудийными башнями), четыре танкетки Т-27 и несколько грузовиков и мотоциклов турецкой армии. СССР надеялся, что положительное впечатление от подаренных в дар машин побудит турецкую армию заказать множество советских систем вооружения. Этот подход оправдал себя с лихвой, так как в 1934 году Турция заказала в общей сложности 64 Т-26 мод. 1933, один Т-37А и 34 бронеавтомобиля БА-3.

Т-26 стали первыми настоящими танками на вооружении турецкой армии, поступив на вооружение только что созданного 1-го танкового полка 2-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Люлебургазе у границы с Грецией. Хотя их быстро дополнили несколько легких танков Vickers Mk VI из Великобритании и 100 французских Renault R-35, прибывших в Турцию в 1940 году, относительно мощные бронебойные способности 45-мм пушки Т-26 делали их самыми мощными танками на службе Турции до прибытия первых танков Valentine из Великобритании в 1941 году.

В то время 1-й танковый полк состоял из 102-й и 103-й танковых дивизий и резервной дивизии. BA-3 были сгруппированы в 1-й и 2-й бронеавтомобильные дивизионы. Танки Т-26 мод. 1931 и Т-27 были сгруппированы в смешанную танковую роту и в основном использовались для ознакомления пехоты с танками (один FT-17 был приобретен у Франции в 1928 году по той же причине) и демонстрации эффективности танков другим армейским подразделениям. Считается, что эта структура оставалась неизменной вплоть до снятия с вооружения последних Т-26 и BA-3 в 1943 году.

[ + – ] Турецкий Т-26 мод. 1933 и BA-3 из 1-го танкового полка в Люлебургазе

Из-за нейтралитета Турции во время Второй мировой войны до февраля 1945 года советские Т-26 и БА-3 никогда не участвовали в боевых действиях против иностранного противника. Тем не менее, именно эти советские машины заложили основу для танковых операций в турецкой армии, и этот факт малоизвестен даже сегодня. Эта информация выглядит еще более необычной, если учесть, что через 20 лет после их поставки в Турции не осталось и следа советских систем вооружения – вместо этого страна стала получателем большого количества американских танков для возможного использования в войне против СССР.

[ + – ] Единственный Т-37А, полученный турецкой армией в 1934 году, иногда путают с танком собственной разработки, известным как Kırıkkale

В отличие от Т-26, концепция легкого танка-амфибии оказалась гораздо менее популярной в турецкой армии, и последующего заказа на дополнительные Т-37А так и не последовало. Вооруженный всего одним 7,62-мм пулеметом ДТ и легко бронированный (от 3 мм до 10 мм спереди), танк не обладал какими-либо заслуживающими внимания возможностями, кроме амфибийных способностей. Тем не менее, Советская Армия сочла концепцию вполне подходящей для своей доктрины, закупив более 2500 Т-37А, еще более 1300 единиц Т-38 и более 350 единиц следующего за Т-38 танка Т-40 в 1930-х годах.

Концепция танкеток показалась неубедительной руководству турецкой армии, и кроме четырех образцов, переданных Советским Союзом, Турция не предприняла никаких попыток приобрести другие Т-27 или современные образцы из других источников. Разумеется, после Второй мировой войны от концепции танкеток в основном отказались (заметным исключением стал немецкий Wiesel), а разведывательную роль стали выполнять легкие танки и бронеавтомобили. Ни турецкий T-37A, ни один из T-27 не сохранились до наших дней – вероятно, все они были списаны в конце 1940-х годов.

[ + – ] Танкетки Т-27 советского производства на параде в 1933 году. Знамя на заднем плане гласит: "Как повезло нашему народу, что на свет появился такой человек, как Мустафа Кемаль"

Бронеавтомобиль БА-3 оказался немного более популярным, чем Т-27 и Т-37А, в основном из-за его тяжелого вооружения, состоящего из одной 45-мм пушки и одного 7,62-мм ДТ МГ, размещенных в той же башне, что и на Т-26 (второй ДТ располагался в корпусе). Основным недостатком этого типа была ограниченная маневренность: из-за значительного веса танка операции часто приходилось проводить на твердой поверхности, хотя на задние колеса можно было установить гусеницы для улучшения подвижности на пересеченной местности. 9-мм броня корпуса BA-3 обеспечивала всестороннюю защиту от огня стрелкового оружия и осколков.

[ + – ] Бронеавтомобиль BA-3 турецкой армии. BA-3 был оснащен такой же башней, как и T-26. Обратите внимание на вспомогательные гусеницы, расположенные прямо над задними колесами

В отличие от современных танков, которые зачастую служат десятилетиями, а некоторые танки Leopard 2 уже более 40 лет, турецкие Т-26 прослужили менее 10 лет (что все равно намного больше среднего срока службы танка той эпохи). К началу 1940-х годов танки начали изнашиваться, и их плохое состояние усугублялось отсутствием запасных частей, которые больше не мог поставлять разрушенный войной Советский Союз. В 1943 году все Т-26 уже были сняты с вооружения. Два Т-26 мод. 1933 сохранились в саду Военного музея Харбие в Стамбуле и в танковом музее Этимесгут под Анкарой, к сожалению, без оригинального камуфляжа.

[ + – ] Два турецких Т-26 мод. 1933 проходят траншею с пехотой во время учений

Для страны, которая сегодня располагает большим количеством танков немецкого и американского производства, создание танковой армии (и фактически первого танкового полка) на основе танков советского производства можно по праву назвать историческим курьезом. Турция – единственная страна в мире, которая эксплуатировала танки почти всех основных участников Второй мировой войны, включая Советский Союз, Великобританию, США, Германию и Францию. Сейчас об этой истории осталось мало свидетельств, но благодаря усилиям историков и писателей их удается сохранить и восстановить.

[ + – ] Т-26 на выставке в военном музее Харбие в Стамбуле, который, как и большинство экспозиций под открытым небом в Турции, оккупирован кошками

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