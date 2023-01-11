Амбиции до небес: армянские программы БПЛА

Благодаря постоянному потоку израильских БПЛА, которые падали на территории Армении, собственные разработки Армении все чаще основываются на израильских технологиях, которые пытаются повторить производители беспилотников.

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Учитывая, сколько Азербайджан инвестировал в приобретение БПЛА, остается лишь удивляться, что Армения вступила в войну 2020 года с самыми примитивными возможностями беспилотной воздушной разведки и почти без ударных дронов. Хотя Министерство обороны Армении хвасталось тем, что во время армяно-азербайджанских столкновений в июле 2020 года уничтожило три азербайджанских танка с помощью боеприпасов внутреннего производства, война в Нагорном Карабахе 2020 года показала, что, вопреки этому смелому заявлению, на вооружении армянских вооруженных сил на тот момент не было таких возможностей.

Однако это произошло не из-за отсутствия отечественных разработок: только за последние четыре года армянские оборонные компании разработали не менее 23 различных типов барражирующих боеприпасов! Множество разведывательных БПЛА также увидели свет, причем многие проекты успешно прошли стадию прототипов. Вместо того чтобы инвестировать в эти и другие перспективные отечественные системы, МО Армении использовало те небольшие средства, которые у него имелись, для приобретения у России четырех ударных истребителей Су-30. Закономерным, но все же болезненным результатом стало отсутствие БПЛА во время войны 2020 года и четыре Су-30, которые нельзя использовать из-за нехватки средств на приобретение соответствующего вооружения.

Типы БПЛА, которые все же поступили на вооружение, были в основном рудиментарными по своим возможностям. Самый многочисленный из них, копия российского "Птеро-E5", известный как X-55, летает по заранее запрограммированным маршрутам, следуя по путевым точкам с помощью бортового устройства GPS и делая снимки через регулярные интервалы времени. После полета снимки обрабатываются вручную, что позволяет получать актуальную разведывательную информацию, по качеству сравнимую с коммерческими спутниковыми снимками, но ограниченную по очевидным причинам. Более мощные типы, такие как "Крунк", были закуплены в слишком малом количестве, чтобы оказать влияние на войну 2020 года. Чтобы восполнить острую нехватку разведывательных возможностей Армении, Россия поставила несколько БПЛА "Орлан-10" во время войны 2020 года.

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Россия также является источником технологии разведывательных БПЛА UL-300 (ZALA 421-16E) и UL-350 (Supercam S350), последний из которых, по имеющимся данным, поступил на вооружение армянской армии. Еще один российский БПЛА, поступивший на вооружение, – "Грифон-12". "Орлан-10", полученные в конце 2020 года, также были использованы в качестве основы для нового разведывательного БПЛА, разработанного компанией Davaro. Поставки БПЛА из России и передача технологий, сопровождавшая их, помогли Армении в относительно короткие сроки усовершенствовать свои возможности беспилотной разведки, но снова отодвинули на второй план армянских производителей беспилотников и их собственные разработки.

Благодаря постоянному потоку израильских БПЛА, которые падали на территории Армении, собственные разработки Армении все чаще основываются на израильских технологиях, которые пытаются повторить производители беспилотников. Директор армянского производителя БПЛА Davaro подтвердил в 2020 году, что БПЛА израильского производства были переданы его компании для изучения. В свою очередь, снимок завода UAVLAB показал разобранный SkyStriker израильского производства, и не требуется особых аналитических способностей, чтобы понять, что конструкция UL-450 компании Davaro основана на Orbiter-3. Кроме того, Davaro использовала Harop в качестве основы для своего боеприпаса DEV-3, а также скопировала STM Kargu LM компании Türkiye.

[ + – ] Барражирующие боеприпасы DEV-3, созданные на основе или, по крайней мере, по мотивам израильского Harop. Слева виден меньший по размерам DEV-1

[ + – ] Барражирующий боеприпас HRESH-7, вдохновленный израильским Hero-30

После того, как мы воочию убедились в незаменимости ББЛА во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, вполне логично, что Армения попыталась внедрить аналогичные возможности. Несмотря на сообщения о том, что Армения стремится приобрести вооруженные беспилотники у соседнего Ирана, похоже, что МО Армении все же ориентируется на отечественную систему. Производитель беспилотников Davaro в настоящее время разрабатывает БПЛА Aralez, который может быть вооружен до четырех управляемых бомб SMA A5 или AGB-003. Сейчас проект Aralez находится на ранней стадии разработки, и до создания действующей системы, вероятно, остается еще несколько лет.

[ + – ] Прототип БПЛА Aralez, представленный в марте 2022 года. Обратите внимание на четыре управляемые бомбы SMA A5 под его крыльями

Разработки Армении в области беспилотников впечатляют, тем более учитывая отсутствие финансовой поддержки со стороны Министерства обороны Армении для их дальнейшего совершенствования и запуска в серийное производство. Несмотря на сообщения, что серийное производство беспилотных боеприпасов должно было начаться летом 2020 года, в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году было зафиксировано всего два удара армянских барражирующих боеприпасов. Тем не менее, совершенно ясно, что Армения смотрит на свои собственные разработки беспилотников с большой надеждой, рассчитывая использовать их для противодействия растущему военному превосходству Азербайджана. Ведущий армянский разработчик беспилотников Davaro подписал соглашения о сотрудничестве с российскими НТЦ (разработчик БПЛА "Орлан-10"), "Кронштадт" (разработчик БПЛА "Орион") и с EDGE Group из ОАЭ в 2022 году, что может способствовать дальнейшему росту инноваций Армении в области БПЛА.

Мы попытались создать полный список армянских БПЛА и их вооружения. В кавычках – альтернативные или неофициальные названия. В целях упорядоченности и во избежание ненужной путаницы, в данный список включены только беспилотники военного образца или коммерчески доступные беспилотники, которые точно состоят на вооружении вооруженных сил Армении. В квадратных скобках – год, когда об оборудовании впервые узнали.

Разведывательные БПЛА – в строю

Baze [2015]

Krunk-25-1 [2011]

Krunk-25-2 [2017]

X-55 "Army-55" [2015] (отечественная копия российского Птеро-E5)

X-55M "Army-55M" (улучшенная отечественная копия российского Птеро-E5)

Грифон-12 [2021] в двух конфигурациях

UL-350 [2022] [UAVLAB] (отечественная копия российского Supercam S350)

Орлан-10 [2020] (получен из России во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году)

DJI Matrice

Yuneec Typhoon H3

Разведывательные БПЛА – прототипы / еще не приобретены

ArmDrone [2013]

ArmCopter 1 [2015]

ArmCopter 2 [2015]

S-1 ''BEEB-1'' [2018] [ProMAQ и Davaro]

UL-300 [2020] [UAVLAB] (отечественная копия российского ZALA 421-16E. Также существует в модификации барражирующего боеприпаса)

UL-450 [2022] [UAVLAB] (основан на израильском Orbiter-3)

HU-01 [2016]

AW5(R) [2019] в двух конфигурациях [Airworker]

Неизвестный разведывательный БПЛА (1) [Davaro] (на основе российского Орлан-10)

Неизвестный разведывательный БПЛА (2)

Неизвестный разведывательный БПЛА (3) в двух конфигурациях

Неизвестный разведывательный БПЛА (4) в двух конфигурациях

Неизвестный БПЛА (5)

Неизвестный разведывательный БПЛА (6)

Неизвестный разведывательный БПЛА (7)

Неизвестный разведывательный БПЛА (8)

Неизвестный разведывательный БПЛА (9)

Azniv (документально подтвержден несколькими источниками, но пока не замечен)

UL-100 (документально подтвержден несколькими источниками, но пока не замечен)

Ударные БПЛА – прототипы / еще не приобретенные

DEV-4 ''BEEB-3200 или BEEB-4'' [2018] [ProMAQ и Davaro] (утверждается, что может нести небольшие неуправляемые бомбы)

UL-450 [2022] (может быть вооружен одной управляемой бомбой AGB-003) [UAVLAB] (Основан на израильском Orbiter-3)

Aralez [2022] (может быть вооружен четырьмя управляемыми бомбами SMA A5 или AGB-003) [Ранняя разработка] [Davaro]

Неизвестный БПЛА [2018] (может быть вооружен двумя РПГ-26 или современными типами)

Барражирующие боеприпасы – в строю

BZEZ в двух конфигурациях [UAVLAB]

Барражирующие боеприпасы – прототипы / еще не приобретены

HRESH-7 [2018] [ProMAQ и Davaro] прототип

HRESH-12 [2022] [ProMAQ и Davaro]

DEV-1 [2022] (еще не поступил в серийное производство) [Davaro]

DEV-3 [2020] (еще не запущен в серийное производство) [Davaro]

BEEB-1800 ''BEEB-3'' [2018] [ProMAQ и Davaro]

BEEB-3000 [2018] в двух конфигурациях [ProMAQ и Davaro]

UL-200 [2017] в двух конфигурациях [UAVLAB]

UL-300 [2020] (отечественная копия российского ZALA 421-16E) [UAVLAB]

AW1 [2018] [AirWorker]

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