Кавказская диковинка: армянские БМП-1-ЗУ

В Армении пытаются производить собственное вооружение — от легких реактивных систем залпового огня до пулеметов и беспилотников.

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Попытки Армении повысить боевую эффективность своих вооруженных сил привели к тому, что страна разрабатывает и производит все: от легких РСЗО и дистанционно управляемых пулеметов, которые могут вести огонь из окопа, до различных типов беспилотников и даже ИК-излучателей для защиты танков от противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Увы, большинство этих разработок так и канули в Лету ввиду их малого количества, а также недостаточного внимания Армении к собственным вооруженным силам, несмотря на то, что они десятилетиями находятся в состоянии активного конфликта.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса — о том, чем вооружена армия Армении.

При всей изобретательности в поиске собственных решений для модернизации и расширения возможностей армии Армения потратила относительно мало усилий и ресурсов на модернизацию своих бронетанковых сил.

B 2020 году война в Нагорном Карабахе доказала бесполезность масштабных механизиированных сил перед лицом БПЛА, барражирующих боеприпасов и ПТРК Spike. За 44 дня конфликта Армения потеряла более 250 танков, но к новым способам ведения войны страна попросту не готовилась. И по сей день армянская армия не достигла заметного прогресса в отходе от своих первоначальных военных планов, несмотря на то, что прошло более двух лет с тех пор, как эти стратегии потерпели серьезное поражение во время войны 2020 года.

Одним из немногих предпринятых проектов по модернизации бронетехники стало переоборудование большинства МТ-ЛБ Армении в машины огневой поддержки, оснащенные югославскими 20-мм трехствольными зенитными пушками M55 или, реже, 23-мм пушками ЗУ-23 или даже 57-мм пушками АЗП С-60. В силу как их повсеместной распространенности, так и неактуальности на современных полях сражений, в ходе войны 2020 года было потеряно не менее 40 МТ-ЛБ, оснащенных пушками АА. Из этих 40 около дюжины были потеряны из-за TB2, две – из-за ракет Spike-ER, и еще 26 были захвачены.

Еще один тип машин, который был объектом ряда попыток модернизации в рамках программы — это вездесущие боевые машины пехоты (БМП-1). В ходе первой Нагорно-Карабахской войны (1991-1994 гг.) были предприняты первые попытки улучшить боевые возможности БМП-1 путем установки ракетных модулей, снятых с самолетов и вертолетов, и даже пусковой установки для трех противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 9М14М "Малютка". Впоследствии пришло время для более сложной модернизации, предпринятой армянскими инженерами где-то в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Несколько БИП-1, обозначаемых в данной статье как БМП-1-ЗУ, были модифицированы путем добавления двух 23-мм пушек, взятых с ЗУ-23 и ЗСУ-23. Но в то время как как Иран и Греция заменили 73-мм орудие 2А28 на БМП-1 бронированной башней от ЗУ-23, армянские инженеры нашли оригинальный способ установить автоматическую пушку поверх 73-мм орудия, с единственным недостатком – потерей возможности запуска ПТУР с направляющей над пушкой. Получившаяся конструкция сочетает в себе возможности БМП и безрадарной ЗСУ.

[ + – ] Армянская БМП-1

Хотя 23-мм автоматические орудия сохраняют некоторую эффективность против вертолетов и низколетящих самолетов, во время войны 2020 года их оказалось совершенно недостаточно для борьбы с азербайджанскими БПЛА, вертолетами, вооруженными дальнобойными ПТРК, и барражирующими боеприпасами. Конечно, следует помнить, что БМП-1-ЗУ были переоборудованы в то время, когда единственной воздушной угрозой для армянских сил были низколетящие самолеты и вертолеты, вооруженные тупыми бомбами и неуправляемыми ракетами. Небольшая высота 23-мм орудий помогает БМП-1-ЗУ выполнять и второстепенную роль – оказывать огневую поддержку союзным войскам (при условии, что они когда-либо окажутся в зоне досягаемости вражеских сил).

Каким бы изящным ни казалось решение Армении объединить возможности БМП и ЗСУ, реализация простой задачи установки пушки АА на БМП-1 оказалась слишком сложной. Орудие управляется изнутри, что значительно увеличивает нагрузку на наводчика, который должен управлять автоматической пушкой, 73-мм орудием и коаксиальным 7,62-мм легким пулеметом. Боеприпасы для ЗУ-23, обычно размещаемые в двух 40-зарядных магазинах, теперь подаются из ленты, проходящей по всей длине башни, что значительно повышает вероятность заклинивания. В результате получилась довольно массивная машина, внушительная по своей сложности, но удивительно непрактичная.

[ + – ] БМП-1-ЗУ использовались исключительно армянскими войсками, дислоцированными в Нагорном Карабахе

БМП-1-ЗУ использовались исключительно армянскими войсками, дислоцированными в Нагорном Карабахе (или Республике Арцах, как ее сегодня называет Армения). Для участия в Параде Победы в столице Арцаха Степанакерте БМП-1-ЗУ украсили флагом Нагорного Карабаха (который добавляет белый ступенчатый ковровый рисунок к армянскому флагу) и гербом Нагорного Карабаха. Эта маркировка сохранялась некоторое время после парада, но отсутствовала на единственной БМП-1-ЗУ, захваченной Азербайджаном во время войны 2020 года.

[ + – ] БМП-1-ЗУ, оснащенная двумя 23-мм пушками 2А7, снятыми с ЗСУ-23.

Те немногие БМП-1 с улучшенным вооружением, которые остались на вооружении Армении, будут служить напоминанием о прошлом, когда считалось, что возобновленный конфликт за Нагорный Карабах будет состоять из масштабных сражений между механизированными подразделениями. Хотя эта машина была задумана для конфликта, вероятность которого с каждым годом становилась все меньше, ее конструкция, тем не менее, демонстрирует изобретательность армянских инженеров и их способность находить собственные решения, а не полагаться на оборудование, поставляемое из-за рубежа. Именно такая изобретательность должна сыграть важную роль в восстановлении армянской армии в ближайшее десятилетие.

[ + – ] Конструкция армянской БМП демонстрирует изобретательность разработчиков

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