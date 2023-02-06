На забезпеченні в Ірану: ВМС бойовиків-хуситів у Ємені

Єменським хуситам вдалося створити військовий арсенал, який перевершує можливості багатьох великих держав. Крім широкого спектру розроблених Іраном боєприпасів і балістичних ракет, хусити мають у своєму розпорядженні низку морських суден, саморобних вибухових пристроїв водного базування (WBIED), протикорабельних ракет (ПКР), морських мін і навіть протикорабельних балістичних ракет (ПКБР).

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Хоч ВМС хуситів майже не привертали уваги протягом багатьох років, вони безперечно залишили свій слід у єменській війні. Серед їх найважливіших подвигів – знищення корабля HSV-2 Swift у 2016 році за допомогою ПКР, успішна атака WBIED на саудівський фрегат Al Madinah у 2017 році, потоплення еміратського міноносця у 2017 році, а також пошкодження та захоплення двох саудівських десантних кораблів 2022 року.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса, присвячену катерному флоту єменських хуситів.

Ці досягнення ще більш вражають, якщо врахувати, що хуситам у спадок практично не дісталося військово-морських сил. У боях за місто-порт Аден у 2015 році більша частина ВМС Ємену, включно з усіма ракетоносцями, була знищена. Вціліло лише кілька невеликих патрульних кораблів, десантних суден і вертольотів Мі-14, а також протичовнових Ка-28. Їхнє існування під владою хуситів тривало недовго: більшість техніки знищили внаслідок повітряних атак під час інтервенції в Ємен 2015 року під керівництвом Саудівської Аравії. Таким чином у хуситів залишилися ПКР, що зберігаються на березі (але без пускових установок) і збірна солянка з невеликих патрульних суден. Ці кораблі, а також низка малих суден вітчизняного виробництва мали скласти ядро нового єменського флоту.

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Незабаром після захоплення влади у Ємені в 2015 році Іран прагнув ще більше зміцнити військово-морський потенціал хуситів, щоб ті (і відповідно Іран) могли перехоплювати морські транспорти коаліції біля узбережжя Червоного моря, добуваючи нові ПКР і створюючи для них пускові установки на базі вантажівок, які можна було легко заховати після запуску. Іран також поставив розвідувальне судно Saviz (замасковане під звичайне вантажне судно) на якір біля узбережжя Еритреї, звідки воно постачало хуситам розвідувальну інформацію та дані про пересування кораблів коаліції.

Saviz виконував цю роль доти, доки не був пошкоджений внаслідок ізраїльської мінної атаки у квітні 2021 року, після чого був замінений іншим кораблем під назвою Behshad. Як і Saviz, Behshad маскується під вантажне судно, щоб приховати своє справжнє призначення.

Тим часом у Ємені хуситам (імовірно за допомогою іранських інженерів) вдалося переобладнати кілька 10-метрових патрульних суден, переданих береговій охороні Ємену ОАЕ на початку 2010 року, на саморобні вибухові пристрої. Один з них був використаний для удару по саудівському фрегату Al Madinah у 2017 році. У наступні роки було створено ще три проєкти WBIED: Tawfan-1, Tawfan-2 та Tawfan-3. До виробництва також надійшло близько 15 типів морських мін. Вони все частіше використовуються в Червоному морі, хоча поки що безуспішно. Мабуть, найістотнішим знаком підтримки стало постачання Іраном 120-кілометрових ПКР Noor та 200-кілометрових Qader, а також 300-кілометрових протикорабельних балістичних ракет Khalij Fars та ПКР Fajr-4CL та Al-Bahr Al-Ahmar, презентація яких під час хуситського параду 2022 року ознаменувала серйозне зростання можливостей. Будучи одними з останніх розробок Ірану в галузі ракетної техніки, вони поєднують у собі велику дальність, низьку вартість і високу мобільність із різними типами наведення, що робить їх придатною зброєю для ВМС хуситів.

[ + – ] Протикорабельні балістичні ракети (ПКБР) іранського виробництва Khalij Fars ''Aasif'' на параді в Саані, вересень 2022 року

Хоча арсенал ПКБР хуситів поки що залишається невипробуваним, їхні ВМС вже домоглися помітного успіху у використанні звичайних ПКР. 1 жовтня 2016 року їм вдалося вразити гібридний катамаран ВМС ОАЕ HSV-2 Swift однією ПРК C-801/C-802, випущеною з берегової батареї. Судно залишилося на плаву, але пошкодження були настільки серйозними, що його довелося вивести з експлуатації. Згодом ВМС США направили туди два есмінці та амфібійний транспортний док, щоб забезпечити безперешкодне судноплавство в цьому районі. На ці судна також було здійснено три атаки ПКР, але безрезультатно.

Хоч ці атаки показали, що хусити поки що не становлять небезпеки суднам у морях, що оточують Ємен, все ще обмежена відтоді загроза, що виходить від них, значно зросла. Тепер вони озброєні кількома типами протикорабельних балістичних ракет і реактивних снарядів, які, як відомо, важко перехопити та які покривають великі території, тож наступний раунд морських сутичок із військово-морськими силами ОАЕ, Саудівської Аравії та США потенційно може мати зовсім інший результат. Хусити також натякнули на використання свого великого арсеналу боєприпасів проти комерційного судноплавства в Червоному морі, беручи приклад з нової тактики Ірану в Перській затоці.

Незважаючи на те, що єменський конфлікт практично зник із заголовків міжнародних газет і нині вважається застійним, його динаміка продовжує розвиватися в міру зростання військового потенціалу хуситів. Якщо його недооцінити, незабаром конфлікт знову нагадає про себе.

[ + – ] HSV-2 Swift після влучання в нього хуситської ПКР C-801/802 у 2016 році

У цьому списку ми спробували перерахувати всі наявні у хуситів морські судна, саморобні вибухові пристрої водного базування, протикорабельні (балістичні) ракети та морські міни. Невеликі цивільні судна до списку не включені. У лапки взято позначення, присвоєні хуситами поставленому з-за кордону обладнанню. Рік у квадратних дужках після позначення відноситься до передбачуваної дати появи цієї техніки в Ємені. Рік додається лише до озброєння, поставленого чи зробленого після захоплення Ємену хуситами у 2014/2015 роках.

Швидкохідні ударні патрульні судна

Aseef-1 (озброєний однією 23-мм ЗУ-23 або 12,7-мм ДШК)

Aseef-2

Aseef-3 (озброєний чотирма РСЗВ 107-мм та одним 12,7-мм ДШК)

Malah (озброєний однією 14,5-мм КПВ)

Різні швидкохідні ударні катери (озброєні одним 12,7 мм ДШК)

Саморобні вибухові пристрої водного базування (WBIED)

Tawfan-1 [2022]

Tawfan-2 [2018]

Tawfan-3 [2022]

Невідоме WBIED на базі 10-метрового патрульного катера Al Fattan [2016]

Протикорабельні балістичні ракети (ПКБР)

Moheet [2022] (Перероблена радянська ракета В-750 для ЗРК С-75, успадкована із запасів довоєнної армії Ємену)

Khalij Fars ''Aasif'' [2022] [Дальність: 300 км]

Al-Bahr Al-Ahmar [2022]

Fajr-4CL ''Faleq-1'' [2022]

Протикорабельні ракетні комплекси (ПРК)

П-15 Терміт ''Ro'beige'' (успадковані з довоєнних запасів ВМС Ємену)

ПР-15М Терміт "Rubezh" (успадковані з довоєнних запасів ВМС Ємену)

C-801 Al-Mandab-1 (успадковані з довоєнних запасів ВМС Ємену)

Kader ''Al-Mandab-2'' [2022] [Дальність: 200 км]

Noor ''C-802'' [2019] [Дальність: 120+ км]

Морські міни

Aseef-1

Aseef-2

Aseef-3

Aseef-4

Karrar-1

Karrar-2

Karrar-3

Masjur-1

Masjur-2

Mersad

Auwais

Al-Nazi'at

Mujahid

Shawaz

Thaqib

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