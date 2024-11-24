Пострілом над головою змусили підписати контракт: РФ вербує найманців з Ємену для війни

За словами журналістів, одного з єменських бійців обманом змусили поїхати в Росію і підписати контракти, які були російською і які вони не могли прочитати.

Російська армія вербує сотні єменських чоловіків для участі в бойових діях в Україні, їх привезли до РФ під час тіньової операції, яка підкреслює зв'язки між Москвою і повстанським угрупованням хуситів. Про це пише The Financial Times.

Єменські бійці, які приїхали в Росію, розповіли виданню про те, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Вони прибули за допомогою компанії, пов'язаної з хуситами, і потім їх насильно відправили в російську армію, а далі на передову в Україну. На думку видання, такі зусилля з вербування підкреслюють, як Росія зближується з Іраном і союзними воєнізованими угрупованнями на Близькому Сході.

Американські дипломати кажуть, що домовленості між Кремлем і хуситами, немислимі до війни в Україні, свідчать про те, наскільки далеко Росія готова зайти, щоб поширити війну на нові театри воєнних дій, включно з Близьким Сходом. Спеціальний посланник США щодо Ємену Тім Лендеркінг підтвердив, що Росія активно підтримує контакти з хуситами й обговорює постачання зброї.

"Ми знаємо, що в Сані є російські військовослужбовці, які допомагають поглибити цей діалог", — сказав він. За його словами, обговорюються різновиди зброї, що може дозволити хуситам краще атакувати кораблі в Червоному морі та, можливо, за його межами.

Магед Альмадхаджі, голова аналітичного центру Центр стратегічних досліджень Сани, сказав, що Росія також виявляє інтерес "до будь-якої групи в Червоному морі або на Близькому Сході, яка ворожа США". Він зазначив, що найманці організовані хуситами в рамках зусиль із налагодження зв'язків із РФ.

Мухаммед аль-Бухайті, член політбюро хуситського руху "Ансар Аллах", заявляв на початку цього місяця, що з російським керівництвом планують розвивати стосунки в усіх галузях, зокрема в економіці, політиці та армії.

За словами Фареа аль-Муслімі, експерта з регіону Перської затоки в Chatham House, мало хто з єменських найманців пройшов будь-яку підготовку, і багато хто не хоче там перебувати.

"Одне, що потрібно Росії, це солдати, і очевидно, що хусити вербують [для них], — сказав Муслімі, — Ємен — досить легке місце для вербування. Це дуже бідна країна".

У контрактах, підписаних єменцями, з якими ознайомилися журналісти, вказана компанія, заснована видатним політиком хуситів Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Компанія Al Jabri зареєстрована в Омані та в реєстраційних документах вказана як туроператор і постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Вербування єменських солдатів, мабуть, почалося ще в липні. Один контракт про набір, з яким ознайомилися журналісти, був датований 3 липня і підписаний головою центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.

Новобранець на ім'я Набіль підрахував, що він входив у групу з приблизно 200 єменців, призваних у російську армію у вересні після прибуття до Москви. Деякі з них були досвідченими бійцями, але багато хто не пройшов військовий вишкіл. Їх обманом змусили поїхати в Росію і підписати контракти, які вони не могли прочитати, сказав він.

За словами єменця, йому пообіцяли прибуткову роботу в таких галузях, як безпека та інженерія. Він сподівався заробити достатньо, щоб закінчити навчання. Деякі з них також повідомили, що нібито за роботу на фабриках дронів їм обіцяли бонус у вигляді 10 тисяч доларів, дві тисячі щомісячного окладу, російське громадянство.

Через відмову підписувати контракт російською мовою вербувальник вистрілив єменцю над головою.

"Я підписав його, тому що був наляканий", — пояснив він. Потім на автобусах їх доставили в Україну, провели найпростіший військовий вишкіл і відправили на військову базу біля Ростова. Багато хто з єменських громадян уже загинув, ідеться в публікації.

Нагадаємо, що 23 листопада зграя ATACMS атакувала Курську область. У мережі опублікували фото влучень і заявили про проліт близько десятка західних ракет.

Також повідомлялося, що РФ могла почати рідше атакувати Україну "Шахедами" через погоду.