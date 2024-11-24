Выстрелом над головой заставили подписать контракт: РФ вербует наемников из Йемена для войны

По словам журналистов, одного из йеменских бойцов обманом заставили поехать в Россию и подписать контракты, которые были на русском и которые они не могли прочитать.

Российская армия вербует сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях в Украине, их привезли в РФ в ходе теневой операции, которая подчеркивает растущие связи между Москвой и повстанческой группировкой хуситов. Об этом пишет The Financial Times.

Йеменские бойцы, приехавшие в Россию, рассказали изданию о том, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Они прибыли с помощью компании, связанной с хуситами, и затем их насильно отправили в российскую армию, а дальше на передовую в Украину.

По мнению издания, такие усилия по вербовке подчеркивают, как Россия сближается с Ираном и союзными военизированными группировками на Ближнем Востоке.

Американские дипломаты говорят, что договоренности между Кремлем и хуситами, немыслимые до войны в Украине, служат свидетельством того, насколько далеко Россия готова зайти, чтобы распространить войну на новые театры военных действий, включая Ближний Восток. Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг подтвердил, что Россия активно поддерживает контакты с хуситами и обсуждает поставки оружия.

"Мы знаем, что в Сане есть российские военнослужащие, которые помогают углубить этот диалог", — сказал он. По его словам, обсуждаются разновидности оружия, что может позволить хуситам лучше атаковать корабли в Красном море и, возможно, за его пределами.

Магед Альмадхаджи, глава аналитического центра Центр стратегических исследований Саны, сказал, что Россия также проявляет интерес "к любой группе в Красном море или на Ближнем Востоке, которая враждебна США". Он отметил, что наемники организованы хуситами в рамках усилий по налаживанию связей с РФ.

Мухаммед аль-Бухайти, член политбюро хуситского движения "Ансар Аллах", заявлял в начале этого месяца, что с российским руководством планируется развитие отношений во всех областях, включая экономику, политику и армию.

По словам Фареа аль-Муслими, эксперта по региону Персидского залива в Chatham House, немногие из йеменских наемников прошли какую-либо подготовку, и многие не хотят там находиться.

"Одно, что нужно России, это солдаты, и очевидно, что хуситы вербуют [для них], — сказал Муслими, — Йемен — довольно легкое место для вербовки. Это очень бедная страна".

В контрактах, подписанных йеменцами, с которыми ознакомились журналисты, указана компания, основанная видным политиком хуситов Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Компания Al Jabri зарегистрирована в Омане и в регистрационных документах указана как туроператор и поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Вербовка йеменских солдат, по-видимому, началась еще в июле. Один контракт о наборе, с которым ознакомились журналисты, был датирован 3 июля и подписан главой центра отбора контрактников в городе Нижний Новгород.

Новобранец по имени Набиль подсчитал, что он входил в группу из примерно 200 йеменцев, призванных в российскую армию в сентябре после прибытия в Москву.

Некоторые из них были опытными бойцами, но многие не прошли военную подготовку. Их обманом заставили поехать в Россию и подписать контракты, которые они не могли прочитать, сказал он.

По словам йеменца, ему пообещали прибыльную работу в таких областях, как безопасность и инженерия. Он надеялся заработать достаточно, чтобы закончить учебу. Некоторые из них также сообщили, что якобы за работу на фабриках дронов им обещали бонус в виде 10 тысяч долларов, две тысячи ежемесячного оклада, российское гражданство.

Из-за отказа подписывать контракт на русском языке вербовщик выстрелил йеменцу над головой.

"Я подписал его, потому что был напуган", — объяснил он. Затем на автобусах их доставили в Украину, провели простейшую военную подготовку и отправили на военную базу возле Ростова.

Многие из йеменских граждан уже погибли, говорится в публикации.

Напомним, что 23 ноября стая ATACMS атаковала Курскую область. В сети опубликовали фото попаданий и заявили о пролете около десятка западных ракет.

Также сообщалось, что РФ могла начать реже атаковать Украину "Шахедами" из-за погоды.