ВПК России не может обеспечить армию достаточным количеством оружия, — разведка Британии

Производство оружия, по мнению разведчиков, отстает от потребностей Минобороны не только для продолжения украинской кампании, но и для восстановления долгосрочных оборонных потребностей.

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Военно-промышленное производство России демонстрирует критическую слабость, из-за которой российская армия не получает достаточное количество оружия для ведения войны против Украины. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 15 февраля.

Ведомство напоминает, что 9 февраля замглавы Совета федерации Дмитрий Медведев с рабочим визитом прибыл на Омский завод машинного строения. Поездка состоялась после нескольких публичных заявлений президента РФ Владимира Путина, который призывал военно-промышленный комплекс страны-агрессора лучше поддерживать полномасштабное вторжение в Украину.

Британские разведчики, комментируя слова главы Кремля и визит его топ-соратника, приходят к выводу, что ВПК России демонстрирует критическую слабость, поскольку не может обеспечить российские войска достаточным количеством оружия.

"В ходе видеоконференции 12 января 2023 года Путин отчитал замглавы правительства Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, за валяние дурака. Это одна из самых резких публичных реплик президента с момента вторжения. Высшее руководство России, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усугубленной стратегическим и оперативным просчетом, допущенным при вторжении в Украину", — говорится в отчете ведомства.

Разведчики предполагают, что производство оружия отстает от потребностей Минобороны РФ в ресурсах для обеспечения украинской кампании и восстановления долгосрочных оборонных потребностей.

[ + – ] ВПК России не может обеспечить армию достаточным количеством оружия

Отметим, что Институт изучения войны ISW еще в отчете от 12 января комментировал выпады Владимира Путина в адрес топ-чиновников, отвечающих за оборонный сектор страны. По мнению американских аналитиков, глава Кремля целенаправленно критикует своих подчиненных, пытаясь найти виновных в провалах ВС РФ.

Еще в одном январском отчете Институт изучения войны ISW обращал внимание на "снарядный голод" России, из-за которого ВС РФ не могут проводить масштабные наступления в 2023 году.