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Военный Фокус Российско-украинская война

Путин публично пытается найти виновного в провалах ВС РФ, — ISW

Владимир Путин президент глава Кремль
Фото: Настоящее Время | Владимир Путин публично пытается найти виновного в провалах ВС РФ

Глава Кремля, по мнению аналитиков, продолжает вести информационную кампанию, пытаясь повысить собственный имидж на фоне военных неудач.

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Президент РФ Владимир Путин, вероятно, ищет "козлов отпущения" за провалы армии и невозможность военно-промышленного комплекса страны-агрессора решить проблему дефицита вооружения и технологий. Об этом сказано в отчете Института изучения войны ISW от 12 января.

К такому выводу пришли аналитики, комментируя недавнее заявление Владимира Путина, в котором он публично раскритиковал вице-премьер-министра России Дениса Мантурова за то, что предприятия авиационной промышленности не получают госзаказы.

В ходе заседания правительства глава Кремля возмутился тем, что компании не только не выполняют государственные заказы, но и не нанимают дополнительный персонал, что позволило бы увеличить объемы производства в 2023 году. Мантуров попытался оправдаться и заявил, что министерство уже подготовило проекты заказов для гражданской и военной промышленности, но его выступление было прервано Владимиром Путиным.

Отдельно глава Кремля призвал вице-премьер-министра не "прикидываться дурачком" и выполнить поставленную задачу в течение ближайшего месяца. Этот инцидент, как считают в ISW, является частью информационной кампании, которая направлена на повышение имиджа Владимира Путина в условиях череды военных неудач ВС РФ в Украине.

"Кремль мог бы вырезать разногласия из официальной стенограммы, но предпочел предать огласке резкий ответ Путина, возможно, чтобы назвать других чиновников в Кремле виновными в проблемах российской оборонно-промышленной базы и, возможно, чтобы пригрозить другим чиновникам. Путин также, вероятно, пытается успокоить российских военных блогеров, критикующих нехватку передового военного оборудования и неспособность России поставить задачи перед своей оборонно-промышленной базой для обеспечения ведения военных действий", — подчеркивают аналитики в своем отчете.

Попытки Мантурова смягчить поставленные Путиным сроки, по мнению ISW, говорят о том, что Кремль сам неспособен организовать государственные заказы в столь короткий период времени.

В своем прошлом отчете от 11 января аналитики Института изучения войны ISW писали о "снарядном голоде", на фоне которого Россия не сможет проводить масштабные наступления в 2023 году.

В канун Нового года издания The Washington Post писало о серьезном расколе в Кремле и снижении поддержки Владимира Путина на фоне военных неудач ВС РФ в Украине.