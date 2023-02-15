ВПК Росії не може забезпечити армію достатньою кількістю зброї, — розвідка Британії

Виробництво зброї, на думку розвідників, відстає від потреб Міноборони не лише для продовження української кампанії, а й для відновлення довгострокових оборонних потреб.

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Військово-промислове виробництво Росії демонструє критичну слабкість, через яку російська армія не отримує достатню кількість зброї для ведення війни проти України. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 15 лютого.

Відомство нагадує, що 9 лютого заступник голови Ради федерації Дмитро Медведєв із робочим візитом прибув на Омський завод машинобудування. Поїздка відбулася після кількох публічних заяв президента РФ Володимира Путіна, який закликав військово-промисловий комплекс країни-агресора краще підтримувати повномасштабне вторгнення в Україну.

Британські розвідники, коментуючи слова очільника Кремля і візит його топсоратника, доходять висновку, що ВПК Росії демонструє критичну слабкість, оскільки не може забезпечити російські війська достатньою кількістю зброї.

"Під час відеоконференції 12 січня 2023 року Путін відчитав заступника голови уряду Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за валяння дурня. Це одна з найрізкіших публічних реплік президента з моменту вторгнення. Вище керівництво Росії, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, посиленою стратегічним і оперативним прорахунком, допущеним під час вторгнення в Україну", — йдеться у звіті відомства.

Розвідники припускають, що виробництво зброї відстає від потреб Міноборони РФ у ресурсах для забезпечення української кампанії та відновлення довгострокових оборонних потреб.

[ + – ] ВПК Росії не може забезпечити армію достатньою кількістю зброї

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW ще у звіті від 12 січня коментував випади Володимира Путіна на адресу топчиновників, які відповідають за оборонний сектор країни. На думку американських аналітиків, глава Кремля цілеспрямовано критикує своїх підлеглих, намагаючись знайти винних у провалах ЗС РФ.

Ще в одному січневому звіті Інститут вивчення війни ISW звертав увагу на "снарядний голод" Росії, через який ЗС РФ не може проводити масштабних наступів у 2023 році.