Путін публічно намагається знайти винного в провалах ЗС РФ, — ISW

Глава Кремля, на думку аналітиків, продовжує вести інформаційну кампанію, намагаючись підвищити власний імідж на тлі воєнних невдач.

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Президент РФ Володимир Путін, імовірно, шукає "цапів-відбувайлів" за провали армії та неможливість військово-промислового комплексу країни-агресора вирішити проблему дефіциту озброєння й технологій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 12 січня.

Такого висновку дійшли аналітики, коментуючи недавню заяву Володимира Путіна, в якій він публічно розкритикував віцепрем'єр-міністра Росії Дениса Мантурова за те, що підприємства авіаційної промисловості не отримують держзамовлення.

Під час засідання уряду глава Кремля обурився через те, що компанії не лише не виконують державних замовлень, а й не наймають додатковий персонал, що дозволило б збільшити обсяги виробництва у 2023 році. Мантуров спробував виправдатися та заявив, що міністерство вже підготувало проєкти замовлень для цивільної та військової промисловості, але його виступ був перерваний Володимиром Путіним.

Окремо глава Кремля закликав віцепрем'єр-міністра не "прикидатися дурником" і виконати поставлене завдання протягом найближчого місяця. Цей інцидент, як вважають в ISW, є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення іміджу Володимира Путіна в умовах низки військових невдач ЗС РФ в Україні.

"Кремль міг би вирізати розбіжності з офіційної стенограми, але вважав за краще розголосити різку відповідь Путіна, можливо, щоб назвати інших чиновників у Кремлі винними в проблемах російської оборонно-промислової бази і, можливо, щоб пригрозити іншим чиновникам. Путін також, імовірно, намагається заспокоїти російських військових блогерів, які критикують брак передового військового обладнання та нездатність Росії поставити завдання перед своєю оборонно-промисловою базою для забезпечення ведення воєнних дій", — наголошують аналітики у своєму звіті.

Спроби Мантурова пом'якшити поставлені Путіним терміни, на думку ISW, свідчать, що Кремль сам нездатний організувати державні замовлення в такий короткий період.

У своєму минулому звіті від 11 січня аналітики Інституту вивчення війни ISW писали про "снарядний голод", на тлі якого Росія не зможе проводити масштабні наступи у 2023 році.

Напередодні Нового року видання The Washington Post писало про серйозний розкол у Кремлі та зниження підтримки Володимира Путіна на тлі військових невдач ЗС РФ в Україні.