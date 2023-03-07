США мають збільшити кількість ядерних боєголовок для війни з РФ та Китаєм, — експерт

За словами Джона Болтона, ядерні доктрини та стратегії стримування США спрямовані на одного головного супротивника, але тепер їх два.

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Сполучені Штати повинні переглянути та збільшити свій ядерний арсенал для можливої війни з Росією та Китаєм. Про це заявив американський політик-республіканець та дипломат Джон Болтон у колонці для The Washington Post.

За його словами, біполярний світ, який існував ще за часів Холодної війни, відійшов у минуле. Він був набагато простішим, оскільки Штати теоретично знали, як протистояти Радянському Союзу. Тепер же у Вашингтона два потенційні противники в ядерних перегонах – Російська Федерація та Китай.

На думку Болтона, продовження 2021 року Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь президентом США Джо Байденом було помилкою, а президент Росії Володимир Путін зробив світу "послугу", коли заявив, що його країна припиняє участь у договорі. Таким чином, глава Кремля окреслив наміри РФ.

Болтон вважає, що Росія та Китай поглиблюють свою співпрацю. Тому угоди Вашингтона та Москви "в стилі Холодної війни" небезпечні. Так, СНО не враховував тактичну ядерну зброю, а лише стратегічну, у чому Болтон бачить велику проблему для США.

Політик зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін, ймовірно, прагне нарощувати ядерні активи доти, доки не стане надто пізно для переговорів щодо стримування.

"Попередній в основному біполярний ядерний світ був набагато простішим у стратегічному та оперативному відношенні. Основні ядерні доктрини та стратегії стримування США передбачали одного головного ядерного супротивника", — зазначив Болтон.

Він вважає, що тепер Штатам потрібно переглянути свою ядерну доктрину та переорієнтувати її на протистояння із двома противниками. На думку Болтона, навіть перемігши в ядерній конфронтації Росію, США зіткнуться з Китаєм. Також можливе формування ядерного союзу між РФ та КНР проти Сполучених Штатів.

Крім того, як наголошує експерт, необхідно враховувати й інші країни, які прагнуть отримати ядерну зброю та вважають США своїм ворогом. Йдеться про Іран, Північну Корею та інші.

"Майбутнє досягнення Китаєм рівного статусу ядерної держави і його союз з ядерною наддержавою Росією є глобальною загрозою. Дякую, Президент Путін, за те, що ви чітко означили терміновість", — зазначив Болтон.

Нагадаємо, що Путін оголосив про зупинення участі РФ у договорі про ядерне озброєння. Договір Росії та США про стратегічні наступальні озброєння СНО-3 спочатку продовжили до лютого 2026 року. Президент РФ змінив рішення, вказавши на ультиматуми США та ядерні амбіції Франції та Великобританії.

У ЄС закликали РФ повернутися до ядерної угоди. Європейський союз закликає Москву виконати зобов'язання щодо ДСНО і не перешкоджати проведенню інспекції ядерних арсеналів РФ.

Експерти пояснили, що означає вихід Путіна із СНО. За словами Метью Фермана, професора Техаського університету, у короткостроковій перспективі заява Путіна про вихід із СНО матиме, скоріше, символічний характер. Але у довгостроковій перспективі погіршення американо-російських відносин може спровокувати нові гонитви ядерних озброєнь.