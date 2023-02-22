Нова гонка ядерних озброєнь: експерти пояснили, що означає вихід Путіна із СНО

За словами Метью Фермана, професора Техаського університету, у короткостроковій перспективі заява Путіна про вихід із СНО матиме, швидше, символічний характер. Але у довгостроковій перспективі погіршення американо-російських відносин може спровокувати нову гонку ядерних озброєнь.

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У вівторок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ призупинить участь у Договорі між РФ та США щодо заходів щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III). Це ключовий договір про скорочення ядерних озброєнь, а нова заява Путіна — остання із серії таких ядерних погроз з боку РФ. Про це повідомляє CNN.

Однак і раніше дія договору була, по суті, припинена, оскільки Росія останнім часом не дозволяє міжнародним експертам перевіряти свій арсенал ядерної зброї.

На думку журналістів, заяву Путіна не можна вважати офіційним виходом з договору, а пізніше в МЗС РФ пояснили, що Москва продовжуватиме дотримуватися обмежень, передбачених договором, і що призупинення дії договору "оборотне".

Новий СНО — останній із кількох договорів між США та РФ, а насамперед ще й із СРСР, про скорочення ядерного потенціалу.

Термін дії цієї угоди розрахований до лютого 2026 року.

Стратегічне ядерна зброя — це великі боєголовки, які можуть стирати міста з землі. Росія і Сполучені штати також мають невелику "тактичну" ядерну зброю, на яку не поширюється договір СНО. Але про тактичний ядерний арсенал РФ відомо небагато.

Такий договір був підписаний адміністрацією президента Барака Обами і набув чинності у 2011 році, у лютому 2021 року його продовжили.

Договір про скорочення стратегічної ядерної зброї встановлює певні обмеження на кількість одиниць ядерних установок, які можуе мати кожна країна.

Що передбачає договір СНО?

Відповідно до публікації на сайті Держдепартаменту США, обмеження такі:

700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, ракет, що запускаються з підводних човнів (БРПЧ) та важких бомбардувальників;

1550 ядерних боєголовок на міжконтинентальних балістичних ракетах, підводних човнах та бомбардувальниках (кожен із таких бомбардувальників вважається як одна боєголовка);

800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет, пускових установок БРПЧ та важких бомбардувальників, оснащених ядерним озброєнням.

У січні США звинуватили РФ у недопуску інспекторів на ядерні установки РФ, а це є ключовою умовою договору.

Зі свого боку, в РФ піддали сумніву заяви США про те, що бомбардувальники, які раніше могли комплектуватися ядерними ракетами, переобладнали у звичайні.

Метью Ферман, професор Техаського університету, заявив, що російські лідери, зважаючи на все, вважають, що США більш зосереджені на тому, щоб зупинити російське вторгнення в Україну і домогтися стратегічної поразки РФ на полі бою.

"Однак заява Путіна про нову СНО формалізує багато з того, що Росія вже робила, — пояснив він. — Договір вимагає проведення взаємних інспекцій, але Росія не дозволяла їх минулої осені".

На підставі цього Вашингтон вже звинуватив Москву у недотриманні договору.

У короткостроковій перспективі вплив заяви Путіна про вихід із СНО матиме, скоріше, символічний характер.

Однак у довгостроковій перспективі погіршення американо-російських відносин може спричинити нові гонки ядерних озброєнь.

СНО та постачання зброї в Україну

Тодд Сехсер, професор Університету Вірджинії, висловився про те, що може означати вихід із СНО для військової підтримки України. Він зазначив, що адміністрація Байдена вкрай обережно підходила до постачання озброєнь і поступово прибирала багато табу, що стосуються військової підтримки України.

За його словами, у певному сенсі заяву Путіна про СНО можна розглядати як військову відповідь Заходу.

Водночас лише глава Кремля знає свої червоні лінії, проте все говорить про те, що Сполучені Штати поки що їх не перейшли.

Нагадаємо, що РФ не застосує ядерну зброю, якщо Україна звільнить Крим. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Нідерландів.

Раніше Фокус повідомляв, що Вашингтон регулярно попереджає Кремль про наслідки, які може спричинити застосування ядерної зброї. І Путін, за словами генерала Бена Годжеса, не наважиться на ядерний удар.