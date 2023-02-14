Россия не решится применить ядерное оружие из-за страха Путина, — генерал США

США регулярно предупреждают российского президента о последствиях применения ядерного вооружения и он боится, говорит Бен Ходжес. Ситуация на поле боя после этого останется прежней.

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Россия вероятнее всего откажется от идеи ударить по Украине ядерным вооружением, так как руководство Кремля боится последствий. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью порталу ТСН.

За последний год, который продолжается полномасштабная война, президент РФ Владимир Путин неоднократно угрожал Украине и всему миру применением ядерного оружия, но США время от времени присылали свои предупреждения, чем это будет чревато для самой России.

Именно поэтому практически не осталось шансов на то, что Владимир Путин применит его ни против Украины, ни против другой западной страны, ведь он верит, что президент США Джо Байден и другие мировые лидеры не простят ему этого. Кроме того, ситуация на поле боя после этого тоже не изменится в пользу оккупантов.

"Не будет каких-то ярких результатов для России от применения ядерного оружия. На самом деле, лучше всего ядерное оружие работает, если его не использовать. Потому что люди переживают: "Боже, они могут ядерное оружие применить". Как только они это сделают, все закончится", — сказал он.

1 февраля посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что только ядерное оружие может защитить от такого агрессора как РФ. Запад должен побеспокоиться о том, чтобы Кремль больше не развязывал конфликты после того, как проиграет войну с Украиной.

31 января историк из США Макс Бут заявил, что Владимир Путин может использовать ядерное оружие, но вероятность этого крайне мала, поскольку он не хочет начинать войну, в которой не сможет победить.