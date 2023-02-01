Только ядерное оружие может защитить от такого агрессора как РФ, — посол Украины в Германии

Запад, по словам Алексеея Макеева, должен побеспокоиться о том, чтобы Кремль больше не развязывал конфликты после того, как проиграет войну с Украиной.

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Только ядерное оружие может предоставить гарантии безопасности и защитить от полномасштабного вторжения. Об этом 31 января в интервью Deutsche Welle заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Во время разговора журналисты напомнили, что глава государства Владимир Зеленский представил союзникам пошаговый план прекращения полномасштабной войны, ключевым пунктом в котором является предоставление Киеву гарантий безопасности. В этом контексте собеседники попросили дипломата уточнить, как должны выглядеть эти обязательства и какая роль в них отведена для США или Германии.

По словам Макеева, мирный план из 10 пунктов сейчас активно обсуждается союзниками, а сам документ получил поддержку со стороны Вашингтона и Берлина. Дипломат также напомнил, что Россия нарушила все предыдущие соглашения, под которыми поставила свою подпись, поэтому союзники должны побеспокоиться о том, чтобы РФ больше не развязывала конфликты после того, как проиграет войну с Украиной.

На уточняющий вопрос собеседников, что Киев бы хотел получить от США и Германии в качестве гарантий безопасности, Макеев упомянул Будапештский меморандум, который должен был обеспечить украинцам защиту от ядерных государств.

"Это был плохой сигнал (нарушение Россией Будапештского меморандума — ред.) для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готовых предложений, как это может выглядеть. Одна из идей была представлена нашим президентом в начале 2022 года — так называемый Договор безопасности, и это обсуждается сейчас во всех столицах. Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы РФ их не нарушила", — резюмировал посол Украины в Германии в интервью DW.

[ + – ] Только ядерное оружие может защитить от такого агрессора как РФ, — Алексей Макеев

Отметим, что в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский, выступая на TRT World Forum 2022, представил украинскую формулу мира, которая должна гарантировать ядерную и энергетическую безопасность, прекращение обстрелов, а также возвращение всех пленных и депортированных граждан.

В декабре 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя возможные мирные переговоры между Украиной и Россией, заявил, что Кремль также должен получить свои гарантии безопасности.