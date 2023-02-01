Тільки ядерна зброя може захистити від такого агресора, як РФ, — посол України у Німеччині

Захід, за словами Олексія Макеєва, має потурбуватися про те, щоб Кремль більше не розв'язував конфліктів після того, як програє війну з Україною.

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Тільки ядерна зброя може надати гарантії безпеки та захистити від повномасштабного вторгнення. Про це 31 січня в інтерв'ю Deutsche Welle заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Під час розмови журналісти нагадали, що глава держави Володимир Зеленський надав союзникам покроковий план припинення повномасштабної війни, ключовим пунктом у якому є надання Києву гарантій безпеки. У цьому контексті співрозмовники попросили дипломата уточнити, як мають виглядати ці зобов'язання та яка роль у них відведена для США чи Німеччини.

За словами Макеєва, мирний план із 10 пунктів зараз активно обговорюють союзники, а сам документ отримав підтримку з боку Вашингтона та Берліна. Дипломат також нагадав, що Росія порушила всі попередні угоди, під якими поставила свій підпис, тож союзники мають потурбуватися про те, щоб РФ більше не розв'язувала конфлікти після того, як програє війну з Україною.

На уточнювальне питання співрозмовників, що Київ хотів би отримати від США та Німеччини як гарантії безпеки, Макеєв згадав Будапештський меморандум, який мав забезпечити українцям захист від ядерних держав.

"Це був поганий сигнал (порушення Росією Будапештського меморандуму — ред.) для всіх країн світу, які зрозуміли, що тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію. Я не маю готових пропозицій, як це може виглядати, одна з ідей була представлена нашим президентом на початку 2022 року — так званий Договір безпеки, і це обговорюється зараз у всіх столицях, важливо, щоб весь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які допоможуть зробити так, щоб РФ їх не порушила", — резюмував посол України у Німеччині в інтерв'ю DW.

[ + – ] Тільки ядерна зброя може захистити від такого агресора як РФ, — Олексій Макеєв

Зазначимо, що у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи на TRT World Forum 2022, представив українську формулу миру, яка має гарантувати ядерну та енергетичну безпеку, припинення обстрілів, а також повернення всіх полонених та депортованих громадян.

У грудні 2022 року президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи можливі мирні переговори між Україною та Росією, заявив, що Кремль також має отримати свої гарантії безпеки.