"Я поговорю з Путіним": Макрон вважає, що в РФ мають бути "гарантії безпеки" в Європі

За словами президента Франції, рішення про переговори між Росією та Україною має ухвалювати Київ.

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Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росія має мати "гарантію" в майбутній структурі безпеки в Європі. Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Він підкреслив, що Москва має мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. Водночас президент Франції впевнений, що рішення про проведення переговорів між Росією та Україною має приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут — це вирішувати українському народу самостійно, а не нам, вирішувати, на яких умовах, як і коли [проводити переговори з РФ]", — прокоментував Макрон.

Він наголосив, що обговорював це питання під час свого візиту до США та зустрічей із президентом Джо Байденом. Вони зійшлися на тому, що Захід повинен і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії, але водночас намагатися посадити Москву за стіл переговорів.

При цьому глава Франції заявив, що має намір поговорити із Володимиром Путіним. Про необхідність такої розмови він заявив після переговорів із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Темою бесіди стане зона безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

"Я ще раз поговорю з президентом Путіним після своєї зустрічі з генеральним директором агентства [Рафаелем Гроссі]", — уточнив Макрон.

Розмова Макрона з Путіним: дати ще немає

Коментуючи майбутні розмови президента Франції Емманюеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що конкретна дата ще не призначена.

Нагадаємо, угода між Україною та РФ передбачає виведення зброї із ЗАЕС. За словами Рафаеля Гроссі, українська сторона наполягає на тому, щоб російські війська прибрали всю зброю з території Запорізької АЕС, і МАГАТЕ підтримує ці вимоги. Російська сторона не проти такої умови і нібито не просить нічого натомість.

На думку глави МАГАТЕ, Україна та Росія домовляться про створення зони безпеки для ЗАЕС до кінця поточного року.