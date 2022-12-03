"Я поговорю с Путиным": Макрон считает, что у РФ должны быть "гарантии безопасности" в Европе

По словам президента Франции, решение о переговорах между Россией и Украиной должен принимать Киев.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России должны быть "гарантии" в будущей структуре безопасности в Европе. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

Он подчеркнул, что у Москвы должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В то же время, президент Франции уверен, что решение о проведении переговоров между Россией и Украиной должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытание, связанное с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь –– это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам, решать, на каких условиях, как и когда [проводить переговоры с РФ]", –– прокомментировал Макрон.

Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос во время своего визита в США и встреч с президентом Джо Байденом. Они сошлись на том, что Запад должен и дальше помогать Украине противостоять российской агрессии, но в то же время пытаться усадить Москву за стол переговоров.

При этом глава Франции заявил, что намерен поговорить с Владимиром Путиным. О необходимости такой беседы он заявил после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Темой беседы станет зона безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

"Я еще раз поговорю с президентом Путиным после своей встречи с генеральным директором агентства [Рафаэлем Гросси]", –– уточнил Макрон.

Разговор Макрона с Путиным: даты еще нет

Комментируя предстоящий разговоров президента Франции Эмманюэль Макрона и президента РФ Владимира Путина, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что конкретная дата еще не назначена.

Напомним, сделка между Украиной и РФ предусматривает вывод оружия с ЗАЭС. По словам Рафаэля Гросси, украинская сторона настаивает, чтобы российские войска убрали все оружие с территории Запорожской АЭС, и МАГАТЭ поддерживает эти требования. Российская сторона не против такого условия и якобы не просит ничего взамен.

По мнению главы МАГАТЭ, Украина и Россия договорятся о создании зоны безопасности для ЗАЭС до конца текущего года.