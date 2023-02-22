Новая гонка ядерных вооружений: эксперты объяснили, что означает выход Путина из СНВ

По словам Мэтью Фермана, профессора Техасского университета, в краткосрочной перспективе заявление Путина о выходе из СНВ будет носить, скорее, символический характер. Но в долгосрочной перспективе ухудшение американо-российских отношений может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений.

Related video

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ приостановит участие в Договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Это ключевой договор о сокращении ядерных вооружений, а новое заявление Путина — последнее из серии подобных ядерных угроз со стороны РФ. Об этом сообщает CNN.

Однако и прежде действие договора было, по сути, приостановлено, поскольку Россия в последнее время не позволяет международным экспертам инспектировать свой арсенал ядерного оружия.

По мнению журналистов, заявление Путина нельзя считать официальным выходом из договора, а позже в МИД РФ пояснили, что Москва будет продолжать соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и что приостановка действия договора "обратима".

Новый СНВ — последний из нескольких договоров между США и РФ, а прежде еще и с СССР, о сокращение ядерного потенциала.

Срок действия текущего соглашения рассчитан до февраля 2026 года.

Стратегическое ядерное оружие — это крупные боеголовки, которые могут стирать города с лица земли. У России и Соединенных штатов также есть небольшое "тактические" ядерное оружие, на которое не распространяется договор СНВ. Но о тактическом ядерном арсенале РФ известно немного.

Такой договор был подписан администрацией президента Барака Обамы и вступил в силу в 2011 году, в феврале 2021 года его продлили.

Договор о сокращении стратегического ядерного оружия устанавливает определенные ограничения на количество единиц ядерных установок, которые могут быть у каждой из стран.

Что предусматривает договор СНВ?

Согласно публикации на сайте Госдепартамента США, ограничения следующие:

700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, ракет, которые запускаются с подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков;

1550 ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах, подлодках и бомбардировщиках (каждый из таких бомбардировщиков считается как одна боеголовка);

800 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным вооружением.

В январе США обвинили РФ в недопуске инспекторов на ядерные установки РФ, а это ключевое условие договора.

В свою очередь, в РФ подвергли сомнению заявления США о том, что бомбардировщики, которые прежде могли комплектоваться ядерными ракетами, переоборудовали в обычные.

Мэтью Ферман, профессор Техасского университета, заявил, что, российские лидеры, судя по всему, считают, что США более сосредоточены на том, чтобы остановить российское вторжение в Украину и добиться стратегического поражения РФ на поле боя.

"Однако заявление Путина о новом СНВ формализует многое из того, что Россия уже делала, — пояснил он. — Договор требует проведения взаимных инспекций, но Россия не разрешала их с прошлой осени".

На основании этого Вашингтон уже обвинил Москву в несоблюдении договора.

В краткосрочной перспективе влияние заявления Путина о выходе из СНВ будет носить, скорее, символический характер.

Однако в долгосрочной перспективе ухудшение американо-российских отношений может подтолкнуть к новой гонке ядерных вооружений.

СНВ и поставки оружия в Украину

Тодд Сехсер, профессор Университета Вирджинии, высказался о том, что может означать выход из СНВ для военной поддержки Украины. Он отметил, что администрация Байдена крайне осторожно подходила к поставкам вооружений и постепенно убирала многие из табу, касающиеся военной поддержки Украины.

По его словам, в каком-то смысле заявление Путина о СНВ можно рассматривать как военный ответ Западу.

Вместе с тем только глава Кремля знает свои красные линии, однако все говорит о том, что Соединенные Штаты пока еще их не перешли.

Напомним, что РФ не применит ядерное оружие, если Украина освободит Крым. Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов.

Ранее Фокус сообщал, что Вашингтон регулярно предупреждает Кремль о последствиях, которые может повлечь применение ядерного оружия. И Путин, по словам генерала Бена Ходжеса, не решится на ядерный удар.