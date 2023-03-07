США должны увеличить число ядерных боеголовок для войны с РФ и Китаем, — эксперт

По словам Джона Болтона, ядерные доктрины и стратегии сдерживания США направлены на одного главного противника, но теперь их два.

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Соединенные Штаты должны пересмотреть и увеличить свой ядерный арсенал для возможной войны с Россией и Китаем. Об этом заявил американский политик-республиканец и дипломат Джон Болтон в колонке для The Washington Post.

По его словам, биполярный мир, который существовал еще во времена Холодной войны, ушел в прошлое. Он был куда более простым, так как Штаты теоретически знали, как противостоять Советскому Союзу. Теперь же у Вашингтона два потенциальных противника в ядерной гонке – Российская Федерация и Китай.

По мнению Болтона, продление в 2021 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений президентом США Джо Байденом было ошибкой, а президент России Владимир Путин сделал миру "услугу", когда заявил, что его страна приостанавливает участие в договоре. Таким образом глава Кремля обозначил намерения РФ.

Болтон считает, что Россия и Китай углубляют свое сотрудничество. Поэтому соглашения Вашингтона и Москвы "в стиле Холодной войны", опасны. Так, СНВ не учитывал тактическое ядерное оружие, а лишь стратегическое, в чем Болтон видит большую проблему для США.

Политик отметил, что глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, стремится наращивать ядерные активы до тех пор, пока не станет слишком поздно для переговоров по сдерживанию.

"Предыдущий в основном биполярный ядерный мир был намного проще в стратегическом и оперативном отношении. Основополагающие ядерные доктрины и стратегии сдерживания США предполагали одного главного ядерного противника", — отметил Болтон.

Он считает, что теперь Штатам нужно пересмотреть свою ядерную доктрину и переориентировать ее на противостояние с двумя противниками. По мнению Болтона, даже победив в ядерной конфронтации Россию, США столкнутся с Китаем. Также возможно формирование ядерного союза между РФ и КНР против Соединенных Штатов.

Кроме того, как подчеркивает эксперт, необходимо учитывать и другие страны, которые стремятся получить ядерное оружие и считают США своим врагом. Речь идет об Иране, Северное Корее и других.

"Предстоящее достижение Китаем равного статуса ядерной державы и его союз с ядерной сверхдержавой Россией представляет собой глобальную угрозу. Спасибо, Президент Путин, за то, что вы четко обозначили срочность", — отметил Болтон.

Напомним, что Путин объявил о приостановлении участия РФ в договоре о ядерном вооружении. Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 изначально продлили до февраля 2026 года. Президент РФ изменил решение, указав на ультиматумы CША и ядерные амбиции Франции и Великобритании.

В ЕС призвали РФ вернуться к ядерному соглашению. Европейский союз призывает Москву выполнить обязательства по ДСНВ и не препятствовать проведению инспекции ядерных арсеналов РФ.

Эксперты объяснили, что означает выход Путина из СНВ. По словам Мэтью Фермана, профессора Техасского университета, в краткосрочной перспективе заявление Путина о выходе из СНВ будет носить, скорее, символический характер. Но в долгосрочной перспективе ухудшение американо-российских отношений может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений.